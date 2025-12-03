Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

El PIB vasco crece un 2,3% interanual y se crean 13.450 trabajos nuevos

  • Las exportaciones caen un 1,8%, lo que se traduce en un saldo exterior negativo
  • La construcción es el sector que más empleos genera en comparación con el año anterior
Ría de Bilbao a su paso por puente Zubizuri (Puente Peatonal del Campo de Volantín)
Ría de Bilbao a su paso por puente Zubizuri (Puente Peatonal del Campo de Volantín) GETTY IMAGES
RTVE.ES / AGENCIAS

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi registra un crecimiento interanual del 2,3% y del 0,6% durante el tercer trimestre de 2025, según datos el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Estas cifras mejoran las previsiones iniciales de octubre.

Mejor que Europa y por debajo de la media española

Estos resultados superan a los de la Unión Europea (1,6%). Sin embargo, se sitúa por debajo de la media nacional, estimada en el 2,8% por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuentas económicas trimestrales. Eustat

Cuentas económicas trimestrales Fuente: Eustat

PIB por territorios históricos

Por provincias, Bizkaia lideró con un 2,5% interanual (0,7% trimestral), seguida de Álava (2,3% y 0,5%) y Gipuzkoa (2,2% y 0,4%).

Construcción: fuente de empleabilidad

Edificio en construcción en Bilbao

Edificio en construcción en Bilbao GETTY IMAGES

En empleo, por sectores, la construcción creció un 2,0% interanual (0,5% trimestral), los servicios un 1,7% (0,3%), mientras la industria se mantuvo estable y el primario descendió un 0,4% trimestral.

Es noticia: