El PIB vasco crece un 2,3% interanual y se crean 13.450 trabajos nuevos
- Las exportaciones caen un 1,8%, lo que se traduce en un saldo exterior negativo
- La construcción es el sector que más empleos genera en comparación con el año anterior
El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi registra un crecimiento interanual del 2,3% y del 0,6% durante el tercer trimestre de 2025, según datos el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Estas cifras mejoran las previsiones iniciales de octubre.
Mejor que Europa y por debajo de la media española
Estos resultados superan a los de la Unión Europea (1,6%). Sin embargo, se sitúa por debajo de la media nacional, estimada en el 2,8% por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
PIB por territorios históricos
Por provincias, Bizkaia lideró con un 2,5% interanual (0,7% trimestral), seguida de Álava (2,3% y 0,5%) y Gipuzkoa (2,2% y 0,4%).
Construcción: fuente de empleabilidad
En empleo, por sectores, la construcción creció un 2,0% interanual (0,5% trimestral), los servicios un 1,7% (0,3%), mientras la industria se mantuvo estable y el primario descendió un 0,4% trimestral.