El PIB vasco crece un 2,3% interanual y se crean 13.450 trabajos nuevos

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi registra un crecimiento interanual del 2,3% y del 0,6% durante el tercer trimestre de 2025, según datos el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Estas cifras mejoran las previsiones iniciales de octubre.

Mejor que Europa y por debajo de la media española Estos resultados superan a los de la Unión Europea (1,6%). Sin embargo, se sitúa por debajo de la media nacional, estimada en el 2,8% por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuentas económicas trimestrales Fuente: Eustat

PIB por territorios históricos Por provincias, Bizkaia lideró con un 2,5% interanual (0,7% trimestral), seguida de Álava (2,3% y 0,5%) y Gipuzkoa (2,2% y 0,4%).