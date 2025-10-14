Gobierno vasco e IBM inauguran en San Sebastián el superordenador cuántico más potente de Europa

San Sebastián cuenta desde este martes con el superordenador cuántico más potente de Europa, el IBM Quantum System Two, del que solo existen en la actualidad otros dos: uno en Estados Unidos y otro en Japón. El corazón de esta computadora, bautizada como IBM-Basque Country, es el procesador Heron de 156 cúbits, el más avanzado de la compañía y el único a nivel europeo en su serie.

La elección de la capital guipuzcoana para que IBM instale esta supercomputadora se enmarca en un acuerdo que el Gobierno vasco y las diputaciones forales suscribieron en 2023 con la multinacional estadounidense dentro de la alianza Basque Quantum, cuyo objetivo es convertir al País Vasco en epicentro de referencia en materia cuántica.

El IBM Quantum System Two combina varios tipos de tecnología: un sistema de refrigeración muy avanzado que mantiene los componentes cuánticos a temperaturas extremadamente bajas, ordenadores clásicos que ejecutan parte de los cálculos y una electrónica modular que controla los llamados cúbits, las unidades básicas de información cuántica. De esta manera, está preparado para crecer en el futuro y conectar varios procesadores cuánticos, lo que permitirá ejecutar procesos aún más grandes y complejos.

"Ventaja cuántica en 2026" Durante el acto de inauguración, el presidente de IBM España, Horacio Morell, ha apuntado que en 2026 "tendremos la ventaja cuántica, que está a la vuelta de la esquina, y algunos ejemplos de ello serán la creación de nuevos fármacos, materiales más sostenibles o todo lo que tenga que ver con la creación de nuevas moléculas o incluso los primeros problemas de optimización". La ventaja cuántica es el punto en el que una computadora cuántica resuelve un problema de manera más precisa, eficiente o económica que la mejor computadora clásica existente. Asimismo, Morell ha anunciado que en 2029 "tendremos el primer computador con corrección de errores" lo que, según ha explicado, significa que "vamos a poder desarrollar aplicaciones cuánticas de mucho más tamaño que nos va a permitir resolver problemas aún mucho más complejos y a escala comercial". "Este centro no es sólo la infraestructura tecnológica. Estamos construyendo un modelo en el que la industria, la ciencia, la academia y la sociedad avanzan de la mano. El futuro de la tecnología es abierto y para avanzar es imprescindible trabajar en ecosistemas de colaboración", ha recalcado.

Un plan a largo plazo Dentro de su plan a diez años, IBM prevé que su Quantum System Two sirva como base para las futuras generaciones de procesadores cuánticos de la compañía. Con cada nueva versión, estos procesadores serán capaces de ejecutar operaciones más precisas y complicadas, lo que permitirá resolver problemas científicos y técnicos cada vez más complejos. Además, supone el primer paso hacia la estrategia de IBM de una supercomputación en la que los ordenadores cuánticos y los tradicionales trabajen juntos. Para hacerlo posible, el Quantum System Two usa un software intermedio (middleware) que coordina ambos tipos de cálculos dentro de un mismo flujo de trabajo. Así, el IBM Quantum System Two no está pensado para sustituir a los ordenadores convencionales, sino para trabajar junto a ellos en problemas que son demasiado complejos para la computación clásica. Por ejemplo, en el descubrimiento de nuevos materiales o fármacos, simulando el comportamiento de moléculas; optimizando procesos industriales, o avanzando en investigación científica, explorando fenómenos físicos imposibles de modelar con los ordenadores binarios tradicionales. ¿Qué es la computación cuántica y qué usos puede tener? SAMUEL A. PILAR