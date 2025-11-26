Sánchez vuelve a dar la cara por García Ortiz ante un crítico Feijóo: "Este Gobierno está siempre con la verdad"

Venía por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Congreso de los Diputados desde que el Tribunal Supremo inhabilitase al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y ese tema ha sido la punta de lanza del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control de este miércoles.

"Durante este bochorno ha dicho al Supremo como tiene que sentenciar y al fiscal cómo recurrir. Menos de presidente hace de todo. En su día dijo que quién iba a pedir perdón al fiscal general, visto lo visto, ¿quién va a pedir perdón a los españoles?", ha cuestionado Feijóo a Sánchez.

El presidente del Gobierno no ha reculado en su mensaje lanzado desde que se conoció el fallo, y vuelve a hacer una defensa férrea de García Ortiz. "Entre la verdad y la mentira, este Gobierno siempre va a estar con la verdad", ha replicado Sánchez a Feijóo.

El Gobierno insiste en que acatan el fallo "Entre periodistas que exculpan en su testimonio y el jefe de gabinete de Ayuso que admite que difundió un bulo para cubrir la espalda de la señora Ayuso, este Gobierno y yo mismo, estamos siempre con la verdad", ha insistido. Tanto Sánchez como otros miembros del Gobierno posteriormente han repetido en varias ocasiones que respetan el fallo, a la espera de que se conozca el contenido de la sentencia. "Este Gobierno acata el fallo. España y Europa cuenta sistemas garantistas y hay mucha gente entre la que me incluyo, que cree que el tiempo pondrá cosas en su sitio", ha insistido el presidente del Gobierno. Además, aprovechando el choque por la fiscalía, Sánchez ha puesto en valor a la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato. "El Gobierno ha hecho lo que le corresponde, proponer una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente y feminista",ha defendido. García Ortiz dimite como fiscal general del Estado tras la condena del Supremo: "Es el momento de abandonar" Pero el acato del fallo no ha valido a Feijóo, que ha insistido en la crítica. "Conocen la sentencia y están en contra, cada vez es usted más peligroso para la democracia Española. Si gobernara, respetaría a los jueces, cosa que no hace, aprobaría presupuestos, un debate estado de la nación cada año y no cada siete, estaría con los problemas de los españoles, con la vivienda, la compra, la inmigración y la pobreza".

Feijóo a Sánchez: "Está de cuerpo presente, pero la mente la tiene en el Supremo" "Está aquí solo de cuerpo presente porque la mente la tiene a las puertas del Supremo a ver lo que ocurre mañana", ha respondido Feijóo en alusión a la declaración de este jueves de su exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el caso Koldo. "No se preocupe, usted es el único de la cuadrilla que está en libertad y podrá decir que no les conocía de nada, que nunca les ha visto, como a Otegi", ha incidido el líder del PP sacando a debate también la supuesta reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de EH-Bildu en la que en 2018 habrían negociado la moción de censura. Una reunión que desde el Gobierno y Bildu han negado que existiese. Por todo ello, Feijóo ha rematado su interpelación con un símil cinematográfico. "Se va a rodar algún día una serie sobre su presidencia y se titulará Anatomía de un Farsante", ha finalizado. ““ No ha convencido, sin embargo, a Sánchez la intervención de Feijóo. "Entre sus virtudes no está la de ser un buen parlamentario. No por la forma en la que dice las cosas, sino porque no propone nada. La izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar, ahí están los resultados. Entiendo que tengan que apoyar a Ayuso, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega", ha zanjado el presidente del Gobierno.