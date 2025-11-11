España podrá beneficiarse del nuevo sistema de solidaridad de la Unión Europea por su carga migratoria

España es uno de los países que podrán acceder al futuro mecanismo europeo de solidaridad por situarse entre los que reciben una mayor llegada de inmigrantes, según ha señalado la Comisión Europea en su primer informe anual europeo sobre inmigración y peticiones de asilo.

Este documento realiza una fotografía de la situación migratoria y de asilo en la UE e identifica a los Estados miembros que asumen una mayor carga de este tipo. Del mismo modo, propone un "contingente anual de solidaridad" para hacer frente a los diferentes niveles de presión migratoria.

“🔴 España podrá acceder al instrumento de solidaridad europeo por la presión migratoria que sufren los países mediterráneos



▪️A través de este, se facilitará la reubicación de migrantes y la financiación de su atención, si bien no llegaría hasta entrado 2026



🎙️@DavidVidueiro pic.twitter.com/FsZghl4TxZ“ — Radio 5 (@radio5_rne) November 11, 2025

Tal y como señala el informe, España e Italia "se encuentran bajo presión migratoria debido a un número desproporcionado de llegadas tras la búsqueda y el salvamento en el mar" durante el último año. Grecia y Chipre también se encuentran en esa situación en el mismo periodo. Estos cuatro Estados miembros podrán acceder al contingente de solidaridad, el instrumento de solidaridad de la UE para los Estados miembros sometidos a presión migratoria que aún debe definirse y que se espera que entre en vigor a mediados de 2026.

El informe de la UE también refleja una reducción del 35% del cruce irregular de fronteras durante el período de referencia (julio de 2024 a junio de 2025), también debido a una mayor cooperación con los países socios. No obstante, señala retos como "la continua presión de las llegadas irregulares y los movimientos no autorizados dentro de la UE, la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, la militarización de la migración por parte de Rusia y Bielorrusia en las fronteras exteriores y la cooperación en materia de retornos y readmisión".

Además, para ayudar a los Estados miembros que se enfrentan a "amenazas híbridas" y al aumento de las incursiones de drones, la Comisión lanzará en breve una licitación de 250 millones de euros en apoyo de la compra de capacidades de drones y antidrones.