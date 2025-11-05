Hamás entrega a Israel el cuerpo de otro rehén hallado este miércoles en Ciudad de Gaza

Las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamás, han entregado al Ejército de Israel, a través de la mediación de la Cruz Roja, el cuerpo de otro rehén. El féretro, una vez esté en suelo israelí, será trasladado al Centro Nacional Forense para su identificación.

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado haber recibido el cuerpo y ha señalado que "será trasladado a Israel, donde será recibido con honores militares por un rabino militar".

Según ha señalado Hamás en un comunicado, el cuerpo ha sido encontrado durante las excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya, al este de Ciudad de Gaza, punto que ahora forma parte de la conocida como 'línea amarilla', la zona a la que se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de tregua.

Este anuncio llega tras la entrega del cuerpo de otro secuestrado el martes por la noche, identificado como el soldado israelí-estadounidense Itay Chen, de 19 años.

En la Franja aún quedan los cuerpos de siete rehenes (incluyendo el que está siendo entregado hoy). Todos ellos son hombres: cinco ciudadanos israelíes, un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibutz Beeri.

Dificultad para recuperar los cadáveres Hasta el momento, Hamás ha entregado 21 de los 28 cuerpos de rehenes enterrados en Gaza. A cambio, Israel ha entregado 285 cuerpos de palestinos asesinados desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, según han informado las autoridades sanitarias de Gaza. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada. Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.