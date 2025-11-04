Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado por Hamás y devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos

Las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamás, han entregado a Israel, a través de la intermediación de la Cruz Roja, el cuerpo de otro rehén. El Centro Nacional Forense ha confirmado que estos restos mortales corresponden al soldado israelí-estadounidense, Itay Chen, de 19 años.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén desaparecido que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido con honores militares por un rabino militar", informaba la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

El grupo islamista había informado previamente que el cuerpo pertenece a un soldado israelí que había sido rehén de los militantes palestinos en la Franja, ha sido encontrado durante unas excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya, en Ciudad de Gaza. Este punto ahora forma parte de la 'línea amarilla', la frontera invisible hasta donde se han replegado las tropas israelíes en Gaza como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Tras esta entrega, quedan siete rehenes dentro de la Franja, todos ellos hombres. Según medios locales, entre ellos están los cuerpos de un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibbutz Beeri.

Israel devuelve los cuerpos de 15 muertos palestinos El Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, ha recibido este miércoles a cambio los cuerpos de 15 palestinos que Israel mantenía en su poder y que fueron entregados a la Cruz Roja para su devolución a la Franja, informa a EFE el responsable del departamento de recuento de fallecidos del Ministerio de Sanidad gazatí, Zaher Al Waheidi. Con el de este miércoles, Israel ha devuelto a Gaza un total de 285 cuerpos de palestinos, de los cuales Sanidad solo ha podido identificar 84 debido a la falta de recursos forenses y al deterioro de los cadáveres. Sanidad ha denunciado que, en numerosas ocasiones, que muchos de los cuerpos llegaron con los ojos vendados, esposados y con signos de malos tratos, lo que ha dificultado su reconocimiento por parte de los familiares. En el marco del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos por cada cadáver que Hamás entrega a la Cruz Roja, que actúa como intermediaria. Hamás, por su parte, mantiene aún en la Franja los cadáveres de siete rehenes israelíes, que según el grupo podrían encontrarse bajo los escombros de edificios destruidos en bombardeos israelíes tras más de dos años de ataques. Israel y Hamás completan la primera fase del acuerdo de paz: 20 rehenes israelíes vivos por 2.000 presos palestinos Sara Gómez Armas