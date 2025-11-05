EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico y mata a dos personas

Continúa creciendo la tensión en aguas del Pacífico. El ejército estadounidense ha llevado a cabo un nuevo ataque contra una presunta lancha vinculada al narcotráfico en aguas internacionales, según ha informado el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en redes sociales.

Hegseth ha asegurado que han muerto dos hombres en el ataque a esta embarcación que, según ha dicho, transportaba estupefacientes y transitaba por una ruta conocida del narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, cerca de Colombia.

Como es habitual, el secretario de Estado ha publicado un vídeo del ataque. Ha insistido en que Estados Unidos encontrará y destruirá todos los buques que tengan intención de traficar con drogas en el país y ha advertido de que ningún cartel tiene posibilidad alguna contra las Fuerzas armadas estadounidenses.

A finales de la semana pasada, diversos medios de comunicación estadounidenses revelaron que el Pentágono se preparaba para atacar a objetivos terrestres, después de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar había sido “controlado”.