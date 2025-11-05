EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico y mata a dos personas
- Según el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, la lancha llevaba estupefacientes
- Estados Unidos lleva ya 17 ataques a presuntas narcolanchas y 66 asesinados desde septiembre
Continúa creciendo la tensión en aguas del Pacífico. El ejército estadounidense ha llevado a cabo un nuevo ataque contra una presunta lancha vinculada al narcotráfico en aguas internacionales, según ha informado el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en redes sociales.
Hegseth ha asegurado que han muerto dos hombres en el ataque a esta embarcación que, según ha dicho, transportaba estupefacientes y transitaba por una ruta conocida del narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, cerca de Colombia.
Como es habitual, el secretario de Estado ha publicado un vídeo del ataque. Ha insistido en que Estados Unidos encontrará y destruirá todos los buques que tengan intención de traficar con drogas en el país y ha advertido de que ningún cartel tiene posibilidad alguna contra las Fuerzas armadas estadounidenses.
A finales de la semana pasada, diversos medios de comunicación estadounidenses revelaron que el Pentágono se preparaba para atacar a objetivos terrestres, después de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar había sido “controlado”.
Aumenta el balance de ataques estadounidenses a presuntas narcolanchas
Con esta, desde principios de septiembre, ya llevan 17 ofensivas en aguas del Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas que dejan 66 asesinados en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.
Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump ha escalado recientemente sus ataques contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un “conflicto armado directo”.
Fue en agosto cuando se iniciaron las tensiones con el despliegue de buques del ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico y ha involucrado a Colombia.
Tanto el Gobierno de Venezuela como el de Colombia han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.