Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con la novela 'Vera, una historia de amor'
- El colaborador televisivo ya había publicado cuatro novelas en solitario
- Ángela Banzas es la finalista del Premio Planeta 2025 con Cuando el viento hable
Juan del Val es el ganador del Premio Planeta 2025 con la novela Vera, una historia de amor. El autor madrileño apunta que le parece "un milagro". Consigue a sus 55 años el galardón literario mejor dotado del mundo (el importe del Premio Nobel de Literatura es ligeramente inferior) y se embolsa un millón de euros.
El famoso colaborador de El Hormiguero de Antena 3 se ha presentado con un seudónimo femenino, Elvira Torres, y con una historia de amor ambientada en la alta sociedad sevillana. Ha agradecido al jurado y dice que es "una cosa tan fantástica, que parece que solo le puede pasar a los demás".
Dedica el premio a su mujer, Nuria Roca, porque sin ella: "Nada tiene sentido. Llevo 20 años mirándote y siempre que te miro descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero".
Del Val es reconocido con el Premio Planeta en la edición número 74 del galardón y estará acompañado en la intensa gira de promoción por la finalista, Ángela Banzas, escritora gallega de thrillers que obtiene 200.000 euros por su novela Cuando el viento hable.
Quinta novela en solitario
Conocido por su presencia habitual en programas de televisión, no es un recién llegado en la arena literaria, en 2019 logró el Premio Primavera con Candela, la vida de la dueña de un bar de barrio.
Del Val ha publicado cuatro novelas en solitario y otras dos a cuatro manos con su mujer Nuria Roca (Para Ana (de tu muerto) y Lo inevitable del amor). En 2017, se tiró a la piscina con Parece mentira, una autoficción en la que relata cómo creció en un barrio humilde madrileño y se buscó la vida en el periodismo sin estudios.
Las dos últimas novelas que ha publicado el autor son Delparaíso (2021) sobre los entresijos intramuros de una urbanización de lujo y Bocabesada (2023) por la que desfilan un grupo de personajes cuyo nexo de unión es una productora audiovisual en la que está a punto de producirse un giro de guion.
Pasión sevillana
La novela ganadora narra la peripecia vital de Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana, que rompe su matrimonio vacío con el marqués de Villaecijilla. Considera que es una mujer que "aprende a ser libre", en el libro "hay deseo y unas inmensas ganas de vivir".
En Vera, una historia de amor, la protagonista tiene una apasionada relación con un joven de origen humilde, que la lleva a liberarse y descubrir la verdadera cara de su exmarido.
"Quizá debería haberle hecho sospechar la intuición de su padre, que aceptó al hombre elegido por su hija de la misma forma que se llevan con optimismo las tormentas", reza el texto premiado.
Agradece al grupo Planeta que la literatura sea "un acontecimiento popular" y deja claro que "se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual". Añade que "a escribir le debo todo lo que soy".
Suspense gallego
Por su parte, Banzas (1982) es autora de cuatro novelas de suspense publicadas por Penguin: El silencio de las olas (Suma, 2021), La conjura de la niebla (2022), en 2023 publica La sombra de la rosa y en 2024 El aliento de las llamas.
La autora asegura que es "su historia más especial", una historia "íntima" que parte de un recuerdo de infancia que ha marcado "su manera de entender la vida". Su ingreso en un sanatorio con siete años y su relación con otra niña, Ángeles, condenada a morir a la que leía cuentos para intentar liberarla, aunque estaba atrapada en su cuerpo.
La escritora gallega se ha presentado con el seudónimo Sofía García y una trama de secretos familiares y ausencias en la Galicia rural de la posguerra. En Cuando el viento hable, una extraña dolencia lleva al hospital a Sofía, un lugar donde se realizan horrorosos experimentos con los enfermos. Allí descubre que tiene una hermana gemela perdida.
Banzas señala que en los hospitales se habla "una lengua del miedo" y denuncia que al diferente se le considere "inferior". Añade que la novela incluye también "una bonita historia de amor, una vela blanca en el horizonte".
20 ganadoras
Juan del Val y Ángela Banzas suceden a las ganadoras de la pasada edición: Paloma Sánchez-Garnica y Beatriz Serrano.
Con el triunfo de Del Val la nómina de mujeres premiadas se mantiene sin cambios, en total 20 féminas han obtenido el galardón literario del grupo Planeta a lo largo de la historia, la primera fue la autora barcelonesa Ana María Matute en 1954, cuyo centenario se celebra este año.
La lista de los triunfadores recientes incluye nombres como los de Paloma Sánchez-Garnica, la periodista Sónsoles Ónega (Las hijas de la criada, 2023) Dolores Redondo (Todo esto te daré, 2016), Javier Sierra (El fuego invisible, 2017), Santiago Posteguillo (Yo, Julia, 2018), Javier Cercas (Terra Alta, 2019) o Eva García Sáenz de Urturi (Aquitania, 2020).