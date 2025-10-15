El 112 pidió que se vigilara el barranco del Poyo en Paiporta horas antes de que se desbordara el día de la dana
- La jueza accede al audio de una llamada de una técnica de emergencias a los bomberos entre las 12:45 horas y las 13:15
- La subdirección de Emergencias remite la grabación requerida después de que la trabajadora declarara como testigo
La jueza de Catarroja que investiga la dana del 29 de octubre en Valencia ha obtenido al audio de una llamada de Emergencias a los bomberos forestales. En ella, unas horas antes del desbordamiento que provocó la muerte de 229 personas, una técnica del 112 solicita que los bomberos movilizados para vigilar la rambla del Poyo y el Río Magro se acerquen a Paiporta.
"Sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la rambla del Poyo, si pudiesen, se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también", dice la técnica del Centro de Coordinación de Emergencias.
"Vale, veremos a ver qué se puede hacer", le responden desde el equipo de bomberos forestales en la grabación de apenas 49 segundos a la que ha tenido acceso RTVE.
La conversación sucedió entre las 12:45 y las 13:15 horas y quedó registrada en el sistema de la red de comunicaciones que utilizan únicamente los servicios de Emergencias y Seguridad.
Después de la declaración de la técnica como testigo
La subdirección general de Emergencias de la Comunidad Valenciana se lo ha remitido a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en respuesta a su requerimiento del pasado 10 de octubre, después de que la profesional declarara como testigo tres días antes y citara la llamada al Consorcio Provincial de Bomberos.
La técnica relató que "nunca les comunicaron nada" después de esa solicitud y recalcó también que la alerta hidrológica activada desde el mediodía del 29 de octubre "no se desactivó en ningún momento" ni en la rambla del Poyo ni en el río Magro. Durante su turno esa mañana, dijo, no se dio orden a los bomberos de que se retiraran.
La riada desbordó el barranco en ese punto ya pasadas las 18 horas, aunque la primera alerta llegó a los móviles de la población a las 20:14. La gran mayoría de las 229 víctimas mortales sucedió antes de ese aviso por ES-Alert, según las diligencias que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.