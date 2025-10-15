El 112 pidió que se vigilara el barranco del Poyo en Paiporta horas antes de que se desbordara el día de la dana

La jueza de Catarroja que investiga la dana del 29 de octubre en Valencia ha obtenido al audio de una llamada de Emergencias a los bomberos forestales. En ella, unas horas antes del desbordamiento que provocó la muerte de 229 personas, una técnica del 112 solicita que los bomberos movilizados para vigilar la rambla del Poyo y el Río Magro se acerquen a Paiporta.

"Sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la rambla del Poyo, si pudiesen, se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también", dice la técnica del Centro de Coordinación de Emergencias.

"Vale, veremos a ver qué se puede hacer", le responden desde el equipo de bomberos forestales en la grabación de apenas 49 segundos a la que ha tenido acceso RTVE.

La conversación sucedió entre las 12:45 y las 13:15 horas y quedó registrada en el sistema de la red de comunicaciones que utilizan únicamente los servicios de Emergencias y Seguridad.