Las víctimas, Mazón y Feijóo serán los primeros en comparecer en la comisión de la dana en el Congreso
- El último en comparecer será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
- Mazón envía a la comisión de investigación un listado de 26 llamadas suyas del 29-O
La Comisión de investigación del Congreso sobre la dana comenzará con las comparecencias de las víctimas de la tragedia y finalizará con la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así se desprende del plan de trabajo acordado por el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís. Un plan que se divide en dos fases: una primera dedicada a la investigación de lo ocurrido el 29 de octubre, y una segunda para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Está previsto que las comparecencias arranquen el próximo mes, después del primer aniversario de la tragedia. Trece víctimas de las inundaciones están llamadas a intervenir en la Cámara Baja, justo antes de que testifique el primer cargo político, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Precisamente este miércoles se ha conocido el listado de llamadas de Mazón durante la tarde de las inundaciones, según el cual no habló por teléfono con el líder de su partido hasta las 21.27 de la noche.
Entre los citados en la comisión se encuentran la exconsellera Salomé Pradas, la periodista Maribel Vilaplana y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También figuran la exvicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera; el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La lista de más de 100 comparecientes la cerrará el presidente del Gobierno, cuya citación podría demorarse hasta junio o julio del año próximo.
La comisión pide los trayectos de Mazón y la localización de su móvil
Tanto Podemos como Compromís habían exigido que Pedro Sánchez compareciera. El PSOE cedió en este asunto, después de meses en los que los trabajos permanecían estancados. La Comisión se constituyó el pasado 21 de mayo, presidida por la socialista Carmen Martínez, y tendrá duración inicial de un año, aunque se puede prorrogar. Este miércoles se ha reunido la Mesa de este órgano con la intención de fijar la fecha de la próxima sesión, cuando se aprobará definitivamente este plan con el listado de comparecientes. Según fuentes del PSOE, la comisión se reunirá el martes 21 de octubre a las 13.00 horas para aprobar el plan de trabajo y, posteriormente, para acordar las fechas de las primeras comparecencias.
PSOE y Sumar acordaron centrar esta comisión, según estos partidos, "en el papel negligente del Gobierno de Carlos Mazón". Entre la documentación que solicitarán figura la copia de las actas del Cecopi, la agenda y las llamadas del presidente valenciano el 29 de octubre y los registros de sus desplazamientos en vehículos oficiales. También piden la geolocalización de su teléfono móvil y cualquier comunicación efectuada desde el Cecopi, así como de las entradas y salidas del Palau de la Generalitat.