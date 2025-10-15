Las víctimas, Mazón y Feijóo serán los primeros en comparecer en la comisión de la dana en el Congreso

La Comisión de investigación del Congreso sobre la dana comenzará con las comparecencias de las víctimas de la tragedia y finalizará con la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así se desprende del plan de trabajo acordado por el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís. Un plan que se divide en dos fases: una primera dedicada a la investigación de lo ocurrido el 29 de octubre, y una segunda para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Está previsto que las comparecencias arranquen el próximo mes, después del primer aniversario de la tragedia. Trece víctimas de las inundaciones están llamadas a intervenir en la Cámara Baja, justo antes de que testifique el primer cargo político, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Precisamente este miércoles se ha conocido el listado de llamadas de Mazón durante la tarde de las inundaciones, según el cual no habló por teléfono con el líder de su partido hasta las 21.27 de la noche.

Entre los citados en la comisión se encuentran la exconsellera Salomé Pradas, la periodista Maribel Vilaplana y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También figuran la exvicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera; el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La lista de más de 100 comparecientes la cerrará el presidente del Gobierno, cuya citación podría demorarse hasta junio o julio del año próximo.