La Moncloa no promociona esta plataforma financiera, es un fraude

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un portal con la apariencia del sitio web de La Moncloa que promociona una plataforma de inversión que garantiza ingresos de "32.000 euros al mes para todos los ciudadanos de España" y que cuenta con el apoyo de varias entidades bancarias. Es falso. Se trata de una página fraudulenta que suplanta a la web oficial de La Moncloa y a empresarios españoles para publicitar un producto no reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"¡El proyecto del siglo XXI: ¡Ingresos garantizados de 32.000 euros al mes para todos los ciudadanos de España!", leemos en un sitio web que se presenta como la página oficial de La Moncloa. El portal referencia una plataforma llamada Immediate Growth y afirman que está "respaldada por la iniciativa familiar de Juan Roig y Hortensia Herrero", además de otras entidades bancarias como BBVA y Banco Santander. "Esta plataforma tiene el potencial de transformar el futuro económico de millones de ciudadanos españoles", dice una cita que atribuyen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El sitio web ofrece un formulario de registro que invita a realizar un depósito y adjunta una imagen de Roig y Herrero en la que anuncian el producto financiero en la red social X.

Esta web no es la oficial de La Moncloa, es un portal fraudulento que imita su apariencia. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación confirman a VerificaRTVE que se trata de un caso de "robo de identidad y suplantación del portal web" y añaden que ya han llevado a cabo las acciones pertinentes para "lograr la retirada del contenido fraudulento". Nos aseguran que las "Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro Criptográfico Nacional" ya les habían avisado en "el pasado de situaciones similares".

El presidente del Gobierno tampoco ha promocionado esta plataforma de inversión. Según explica la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en su artículo 13, los altos cargos ejercerán sus funciones "con dedicación exclusiva" y "no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otra profesión o actividad". En esta línea, la normativa indica que tampoco podrán recibir "cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas" ni "cualquier otra percepción que provenga de una actividad privada simultánea".

Hay algunos elementos en esta página web que hacen sospechar de su autenticidad. La URL no guarda relación con la página del Gobierno de España y La Moncloa no ha publicado este contenido. Un análisis del enlace url del portal en la plataforma de urlscan.io revela que el dominio fue creado el 29 de septiembre. Las personas a las que presentan como supuestos clientes satisfechos con el producto son modelos. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa de imagen y comprobamos que la fotografía que presentan como "una joven familia de Madrid" aparece en repositorios de imágenes (1 y 2).