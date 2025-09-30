El centro universitario TecnoCampus no te envía este correo para reclamarte un pago urgente, es un fraude

Nos habéis consultado por un correo electrónico cuyo remitente se presenta como el centro universitario TecnoCampus y en el que se exige el pago urgente de 1.250 euros relativo a las tasas de una matrícula y se facilita un número de cuenta bancaria para realizar la operación. Es falso. El propio centro ha explicado a VerificaRTVE que se trata de una "suplantación de identidad".

El correo electrónico por el que nos preguntáis está encabezado por un logotipo que reproduce el de TecnoCampus e incluye el siguiente mensaje: "A pesar de nuestro recordatorio anterior, todavía observamos un retraso en el pago de las tasas de matrícula por importe de 1.250 euros". A continuación, se avisa de que, si la deuda no se salda a tiempo, se enviará el expediente al "departamento de litigios" y se ofrece una cuenta bancaria para realizar el pago mediante transferencia.