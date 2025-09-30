El centro universitario TecnoCampus no te envía este correo para reclamarte un pago urgente, es un fraude
- ING no te envía estos mensajes SMS para que verifiques operaciones bancarias
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis consultado por un correo electrónico cuyo remitente se presenta como el centro universitario TecnoCampus y en el que se exige el pago urgente de 1.250 euros relativo a las tasas de una matrícula y se facilita un número de cuenta bancaria para realizar la operación. Es falso. El propio centro ha explicado a VerificaRTVE que se trata de una "suplantación de identidad".
El correo electrónico por el que nos preguntáis está encabezado por un logotipo que reproduce el de TecnoCampus e incluye el siguiente mensaje: "A pesar de nuestro recordatorio anterior, todavía observamos un retraso en el pago de las tasas de matrícula por importe de 1.250 euros". A continuación, se avisa de que, si la deuda no se salda a tiempo, se enviará el expediente al "departamento de litigios" y se ofrece una cuenta bancaria para realizar el pago mediante transferencia.
TecnoCampus no ha enviado este email reclamando un pago
El centro universitario TecnoCampus no ha enviado este correo electrónico reclamando un pago. Es un fraude en el que suplantan la identidad de esta organización legítima para intentar estafar al receptor.
La persona que nos ha remitido este correo electrónico asegura que ha "pagado la matrícula en su totalidad", por lo que entiende que "es un fraude" la reclamación de un abono pendiente. Desde VerificaRTVE hemos consultado con el centro universitario, adscrito a la Universidad Pompeu Fabra. Su equipo de comunicación nos asegura que han suplantado la identidad de TecnoCampus y que esta entidad no ha enviado este correo electrónico.
El correo fraudulento incluye algunos aspectos que pueden hacer sospechar de su autenticidad. La dirección de contacto que se incluye para hacer consultas no es la del centro docente porque utiliza el dominio ‘.live’, cuando la universidad usa el dominio ‘.cat’. Tampoco la dirección desde la que está enviado se corresponde con ninguna de TecnoCampus, como ha confirmado la propia entidad universitaria. Además, el mensaje está escrito en castellano, cuando TecnoCampus utiliza el catalán "en sus comunicaciones habituales", según ha explicado a VerificaRTVE.
El viernes 26 de septiembre, el centro universitario envió un comunicado a sus estudiantes a través de sus redes sociales y por correo electrónico advirtiéndoles en catalán de la detección de este fraude: "Ponte en guardia. Se trata de una suplantación de identidad". En él, piden a quien reciba el correo que consulte con el Punto de Información a los Estudiantes y que no realice ningún pago. Asegura también que "la urgencia del pago o el tono amenazador del mensaje" son elementos que deben hacer sospechar de la autenticidad del correo.
Otras instituciones académicas en España también han sido objeto de fraudes como este. El pasado agosto, ESADE advirtió de un caso similar al del centro catalán detectado con sus estudiantes, a los que se les reclamaba el pago de 850 euros por transferencia bancaria. Y no es el único. En octubre de 2024, la Ertzaintza advirtió de esta estafa a estudiantes de la Universidad del País Vasco y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña alertó del mismo caso respecto a la Universidad de Barcelona.
En VerificaRTVE te hemos hablado de otros casos de fraude por suplantación. Te hemos alertado de este email falsamente atribuido a iCloud para que actualices tu método de pago o de este correo electrónico para seguir un pedido, que es también un fraude.