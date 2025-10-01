El PP reprocha al Gobierno su "frivolidad" enviando ayuda a la Flotilla para "tapar" el caso de su mujer

El PP ve "frívola" la ayuda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a la Flotilla de la Libertad que se dirige a Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario, y cree que el único fin de medidas como esta es "para tratar de tapar los casos de corrupción que afectan a su mujer", Begoña Gómez.

La portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, ha llamado en rueda de prensa a "reflexionar" sobre las prioridades de Sánchez tras el envío del buque Furor del Ejército para proteger a la Flotilla.

"No tiene nada que ver este buque que ha mandado con los medios que el Gobierno le da a la Guardia Civil para luchar contra los narcos", ha aseverado. Una reflexión que ya lanzó el pasado sábado el líder de Vox, Santiago Abascal, que acusó a Sánchez de mandar a la Armada "para escoltar perroflautas en su crucero de placer por el Mediterráneo en lugar de destinar estos recursos a la lucha contra el narcotráfico".

Dicho esto, es cuando Muñoz ha hecho la "reflexión" personal sobre Gómez. Así, ha recalcado que, el mismo día en que el Ejecutivo anunció que enviaba a este buque de la armada, fue el que el juez comunicó a la esposa de Sánchez que sería juzgada ante un jurado popular si finalmente se sentaba en el banquillo.

Se pregunta si hay ministros que "quieren" que sigan los asesinatos Preguntada por el real decreto del embargo de armas a Israel, que se debatirá la próxima semana en el Congreso, no ha querido adelantar el sentido de su voto, pero sí ha avisado de que, "si alguien de verdad cree que ese embargo va a evitar la matanza que está ocurriendo en Israel, es que no sabe de lo que habla". También ha defendido que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza "es el del PP". Dicho esto, ha señalado las contradicciones del Gobierno al respecto. "Primero sale Sánchez diciendo que está de acuerdo con Trump, que era la postura del PP, y cinco minutos más tarde, cinco de sus ministros dicen que no", ha apostillado. "¿Cuál es su postura?", se ha preguntado, en referencia a los ministros de Sumar, y ha cuestionado si están con "nuestros socios europeos", con la UE y "por la paz", o si "quieren" que siga el conflicto "y sea asesinada mucha gente": "No lo tenemos claro". El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha intervenido después de ella y le ha exigido una "rectificación inmediata" de sus palabras.