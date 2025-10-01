El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el despliegue de la Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este martes la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés) —liderada hasta hoy por Kenia— en una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá.

La votación de la resolución, cuya implementación tiene carácter inmediato, se ha resuelto con 12 votos a favor, 3 abstenciones —de China, Rusia y Pakistán— y ninguno en contra.

China ha justificado posteriormente su abstención en que el "fracaso" de la MSS se debió, parcialmente, a que "un importante país" (en alusión a EE.UU.) "incumplió sus compromisos iniciales" y en que el gigante asiático no fue tenido en cuenta para el diseño de esta resolución que, además, "no incorpora un estudio previo sobre el terreno".

"Mantenemos nuestra opinión de que el Consejo se está viendo empujado una vez más a una aventura peligrosa y mal planificada", ha agregado el representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia.

Hasta 5.500 efectivos policiales o militares La GSF contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses, según el texto de la resolución, al que tuvo acceso EFE. La MSS, que terminaba su actual mandato el jueves, pretendía alcanzar los 2.500 integrantes y finalmente se quedó en 970 miembros, en su inmensa mayoría (700 de ellos) procedentes de Kenia, que lideraba la iniciativa sobre el terreno. Ahora, la nueva misión apunta a que seguirá contando con el apoyo de los efectivos policiales keniatas, y de otras naciones centroamericanas y caribeñas, a los que deberían sumarse refuerzos. Haití, un país en estado crítico 15 años después del terremoto Sin embargo, la GSF contiene un gran interrogante, y es que no está garantizada su financiación: de hecho, la resolución especifica que "el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias" de los estados que quieran participar. Para la MSS se presupuestaron 600 millones de dólares de coste operativo durante el primer año y apenas llegó a los 115 millones recaudados.

El texto de la resolución plantea dudas La redacción de la resolución, en la que Panamá figura igualmente como promotora, es enrevesada y contradictoria en algunos puntos, como el que supedita las operaciones de esta fuerza a la Policía Nacional de Haití (PNH) pero esgrimiendo que también podría actuar de forma "independiente" para neutralizar pandilleros. Además, otra de las cuestiones que inquieta a los colectivos pro derechos humanos es que en ella se detalla que actuará "conforme al derecho internacional y los derechos humanos, según proceda", abriendo la puerta a situaciones que puedan vulnerar las garantías de una población civil ya asolada por diversos desastres humanitarios. Hasta ahora, la MSS ha operado de forma conjunta con la PNH para el restablecimiento del orden y sobre el papel, porque se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades, se debía evitar el uso de fuerza letal contra ciudadanos haitianos "a menos que supusieran una amenaza real" para su integridad.

El desafío de combatir a menores en pandillas Otra de las novedades en la resolución aprobada es que se pretende incorporar elementos militares a la misión, lo que también preocupa a oenegés por estar formados para otro tipo de tareas y no tanto para lidiar con el desafío de las bandas, que controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y están enraizadas en los barrios a través de líderes comunales locales. Además, el texto reconoce la necesidad de reforzar los recursos, la logística y el equipamiento de esta nueva misión debido a la "dramática expansión" de las bandas (con unos 5.500 pandilleros en total) y que cuentan en sus filas con hasta un 50% de menores de edad. "Se tomarán medidas para asegurar, cuando sea apropiado y factible, que los niños detenidos en tales operaciones sean remitidos a agentes de protección infantil", se indica, con poco margen de detalle acerca de los exigidos programas de desarme y desmovilización de menores. 11.56 min Cinco continentes - Haití, bajo el control de las bandas