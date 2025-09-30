El Teatro San Martín de Buenos Aires actualiza Shakespeare en Madrid

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid tienen acento porteño este otoño. Desde este martes y hasta el 12 de octubre, acogen tres producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires. Se trata de La verdadera historia de Ricardo III, Sansón de las islas y Medida por medida.

Durante dos semanas, el público puede disfrutar del estreno en España de un programa único dentro del ciclo Canal Hispanidad, que reúne títulos de gran éxito en la cartelera de la capital argentina. En este caso, dos adaptaciones de Shakespeare y una comedia, que muestran la riqueza y diversidad de la escena teatral bonaerense.

Dirigida por Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel, La verdadera historia de Ricardo III reinterpreta la figura del tirano shakespeariano en un montaje de enorme impacto visual y emocional.

Ricardo III, actualizado William Shakespeare escribió Ricardo III entre 1591 y 1592, cuando tenía 28 años. El personaje está inspirado en el monarca que reinó durante menos de un bienio y murió en combate en 1485 a los 32 años, después de haber usurpado el trono de Inglaterra tras una lista interminable de intrigas y crímenes. Ricardo III es uno de los grandes villanos del bardo inglés, un ser de magnetismo diabólico, cuya deformidad física no frena su ambición. Shakespeare advierte acerca de los peligros del ansia de poder, evidencia el alcance del arte de la manipulación y reflexiona acerca del destino y el libre albedrío. Escena de 'La verdadera historia de Ricardo III' en Los Teatros del Canal. Carlos Furman El director español, radicado en Suiza, parte del descubrimiento en 2012 en un aparcamiento de Leicester, de los restos de Ricardo III, autentificados mediante el ADN de sus descendientes para construir la trama. Bieito disecciona el turbulento y breve reinado del monarca y también la maldad que forma parte de la naturaleza humana. Para Bieito, el teatro clásico isabelino nos ayuda a explicar la condición humana: “Me resulta muy difícil y no creo que lo logre, pero intento entender un mundo donde las personas, la política, la cultura y la tecnología están completamente entrelazadas. Shakespeare lo entendió muy bien. Mientras tanto, los círculos de la historia giran y giran. La brutalidad y la angustia acompañan a la humanidad desde los inicios”. La obra se representa en la Sala Roja Concha Velasco del 30 de septiembre al 9 de octubre.

Shakespeare acrobático En Medida por medida (La culpa es tuya) el director Gabriel Chamé Buendía traslada el clásico de Shakespeare al universo del clown y la acrobacia- Dos actrices y tres actores dan vida a catorce personajes en un ritmo vertiginoso para llegar a una moraleja: "La nobleza del hombre está íntimamente unida a su bajeza". Concebida “a través del humor y la lúdica del gag físico y poético”. El dramaturgo aborda la historia del duque Vincentio de Viena, más amante de su desarrollo espiritual que del gobierno. El noble entrega el poder a un hombre de rígida moral, y decide disfrazarse para observar a su elegido. Este impone de manera inflexible las normas, que incluyen una vieja ley que castiga la lujuria con pena de muerte. Escena de 'Medida por medida' en Los Teatros del Canal. Carlos Furman Cuando un joven es detenido por dejar embarazada a su prometida y la ley lo condena a muerte, su hermana intercede ante el gobernante. Este accede al perdón a cambio de sexo, a lo que ella se niega, en ese momento, interviene el duque. En Medida por medida, “se desarrolla una cuidadosa exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación a la justicia y el vicio y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción, la religión y la ética. La mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual", según explica Gabriel Chamé. La versión del director argentino reflexiona acerca de un presente infantil y vigente en el que se culpabiliza al otro como una forma de relacionarnos. Shakespeare no juzga, subraya nuestras contradicciones y cuestiona la esencia de las leyes y los valores que las sostienen. Las funciones tienen lugar en la Sala Verde del 9 al 12 de octubre.