El Teatro San Martín de Buenos Aires actualiza Shakespeare en Madrid
- Calixto Bieito dirige al argentino Joaquín Furriel en La verdadera historia de Ricardo III
- Los Teatros del Canal acogen también Medida por medida y Sansón de las islas
Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid tienen acento porteño este otoño. Desde este martes y hasta el 12 de octubre, acogen tres producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires. Se trata de La verdadera historia de Ricardo III, Sansón de las islas y Medida por medida.
Durante dos semanas, el público puede disfrutar del estreno en España de un programa único dentro del ciclo Canal Hispanidad, que reúne títulos de gran éxito en la cartelera de la capital argentina. En este caso, dos adaptaciones de Shakespeare y una comedia, que muestran la riqueza y diversidad de la escena teatral bonaerense.
Dirigida por Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel, La verdadera historia de Ricardo III reinterpreta la figura del tirano shakespeariano en un montaje de enorme impacto visual y emocional.
Ricardo III, actualizado
William Shakespeare escribió Ricardo III entre 1591 y 1592, cuando tenía 28 años. El personaje está inspirado en el monarca que reinó durante menos de un bienio y murió en combate en 1485 a los 32 años, después de haber usurpado el trono de Inglaterra tras una lista interminable de intrigas y crímenes.
Ricardo III es uno de los grandes villanos del bardo inglés, un ser de magnetismo diabólico, cuya deformidad física no frena su ambición. Shakespeare advierte acerca de los peligros del ansia de poder, evidencia el alcance del arte de la manipulación y reflexiona acerca del destino y el libre albedrío.
El director español, radicado en Suiza, parte del descubrimiento en 2012 en un aparcamiento de Leicester, de los restos de Ricardo III, autentificados mediante el ADN de sus descendientes para construir la trama. Bieito disecciona el turbulento y breve reinado del monarca y también la maldad que forma parte de la naturaleza humana.
Para Bieito, el teatro clásico isabelino nos ayuda a explicar la condición humana: “Me resulta muy difícil y no creo que lo logre, pero intento entender un mundo donde las personas, la política, la cultura y la tecnología están completamente entrelazadas. Shakespeare lo entendió muy bien. Mientras tanto, los círculos de la historia giran y giran. La brutalidad y la angustia acompañan a la humanidad desde los inicios”.
La obra se representa en la Sala Roja Concha Velasco del 30 de septiembre al 9 de octubre.
Shakespeare acrobático
En Medida por medida (La culpa es tuya) el director Gabriel Chamé Buendía traslada el clásico de Shakespeare al universo del clown y la acrobacia- Dos actrices y tres actores dan vida a catorce personajes en un ritmo vertiginoso para llegar a una moraleja: "La nobleza del hombre está íntimamente unida a su bajeza".
Concebida “a través del humor y la lúdica del gag físico y poético”. El dramaturgo aborda la historia del duque Vincentio de Viena, más amante de su desarrollo espiritual que del gobierno. El noble entrega el poder a un hombre de rígida moral, y decide disfrazarse para observar a su elegido. Este impone de manera inflexible las normas, que incluyen una vieja ley que castiga la lujuria con pena de muerte.
Cuando un joven es detenido por dejar embarazada a su prometida y la ley lo condena a muerte, su hermana intercede ante el gobernante. Este accede al perdón a cambio de sexo, a lo que ella se niega, en ese momento, interviene el duque.
En Medida por medida, “se desarrolla una cuidadosa exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación a la justicia y el vicio y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción, la religión y la ética. La mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual", según explica Gabriel Chamé.
La versión del director argentino reflexiona acerca de un presente infantil y vigente en el que se culpabiliza al otro como una forma de relacionarnos. Shakespeare no juzga, subraya nuestras contradicciones y cuestiona la esencia de las leyes y los valores que las sostienen. Las funciones tienen lugar en la Sala Verde del 9 al 12 de octubre.
Comedia tras las Malvinas
Completa el trío del Río de la Plata, Sansón de las islas, una comedia de Gonzalo Demaría, dirigida por Emiliano Dionisi, que recrea la caída de un ídolo popular en la Argentina de la posguerra de las Malvinas, con Luciano Castro en el papel principal.
Discurre 1982 y Argentina se ha rendido a Inglaterra, el fervor patriótico está por los suelos y con la idea de animar a la audiencia convocan a un viejo luchador de catch para que pelee en un combate televisado: el espectáculo es denigrante, pero necesita el dinero para salvar su casa.
Según su autor, la obra es un traje a medida para Castro, y cuenta el desplome de un mito desde la cima del aplauso hasta el escupitajo callejero. “Las historias que cuentan el auge y la caída de un personaje fascinan porque son parábola de toda vida humana, no solo de las heroicas”, apunta Demaría.
La acción sucede durante el programa especial de ATC que se llamó Las 24 horas de las Malvinas. Este maratón televisión real recaudó dinero para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Para el director Emiliano Dionisi, en esta pieza se encuentra la posibilidad de “sanar una vieja herida a partir del teatro". La Sala Verde acoge la representación de Sansón de las islas del 3 al 12 de octubre.
Gracias a la colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Teatro San Martín de Buenos Aires, la villa acoge ahora estas producciones argentinas y, en una segunda fase, espectáculos creados en la capital española viajarán al Río de la Plata. Así, en abril de 2026, el Teatro San Martín acogerá Viaje al Amor Brujo, el nuevo espectáculo del Ballet Español de la CAM, y Numancia, de Miguel de Cervantes, con dirección y dramaturgia de José Luis Alonso de Santos.