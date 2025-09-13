Israel asegura que ya ha expulsado de la ciudad de Gaza a más de 250.000 personas

El Ejército israelí ha asegurado haber expulsado de la ciudad de Gaza a más de 250.000 personas desde el inicio de su operación para ocupar toda la capital de la Franja.

Las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron el pasado 9 de septiembre a toda la población que evacuara la ciudad, situada en el norte de la Franja de Gaza, y donde según la ONU vivían y se refugiaban un millón de personas.

Este sábado, en un comunicado en redes sociales, Avichay Adraee, portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, ha estimado que "más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza se han mudado de la ciudad por su propia seguridad". Adraee ha instado de nuevo a los gazatíes a que se concentren en la zona de Al Mawasi, supuestamente designada por el Ejército como "zona humanitaria", pero donde también se han producido bombardeos contra población civil, y donde también escasean los víveres y el agua.

La cifra real de desplazados no puede ser confirmada por los medios de comunicación internacionales, ya que Israel prohíbe su entrada en el enclave. Sin embargo, este dato no coincide con la última cifra facilitada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que desde el 14 de agosto ha registrado más de 122.385 desplazamientos desde la ciudad, el 60 % en dirección al sur de la Franja. Hay que tener en cuenta que una misma persona puede desplazarse más de una vez.

El desplazamiento forzoso de población civil podría constituir un crimen de guerra, y apuntala los argumentos jurídicos para considerar la ofensiva israelí como "genocidio", un delito que investiga la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica.

01.49 min La ofensiva en Gaza abre el debate sobre el uso del término "genocidio"

Al menos 40 muertos en la última jornada de bombardeos Mientras tanto, los ataques israelíes sobre Gaza continúan y el viernes murieron otras 40 personas, según datos facilitados las autoridades sanitarias del enclave. La cadena catarí Al Jazeera ha informado de al menos otras 16 muertes este mismo sábado. La mayoría de las víctimas se produjeron en la ciudad de Gaza, donde muchos habitantes han decidido no obedecer las órdenes de evacuación israelíes porque no creen que ningún lugar sea seguro. "Nos dijeron que evacuáramos porque querían atacar esta zona. Dónde exactamente, no lo sabemos. Nos fuimos a un kilómetro, volvimos y nos encontramos esto", ha declarado a Reuters Ibrahim al Bayari, mostrando su tienda de campaña destruida en uno de los ataques. "Yo, mis hermanos, mi padre vivimos en 15 tiendas. ¿Ves que quede alguna? Nada, todo ceniza, todo destruido. Quería ir al sur, pero ya no puedo. No tengo tienda, ni dinero, y solo Dios conoce mi situación". "Es una destrucción completa, un volcán. Los coches volaron por el aire y cayeron sobre las tiendas de la gente", ha relatado Nasr al Shinbary. Por su parte, Fadi al Agala ha asegurado que no se va a ir y que "los israelíes están expulsando a la gente deliberadamente, no quieren golpear a Hamás ni nada de eso, quieren echarnos de aquí". Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó el sur de Israel y mató a 1.200 personas, Israel ha matado a más de 64.600, en su gran mayoría civiles, y ha provocado una hambruna y un desastre humanitario en la Franja. Al menos 420 personas, incluyendo 145 niños, han muerto por desnutrición, según las autoridades sanitarias. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) ha informado de que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria". 06.33 min Prótesis solidarias para Gaza: "Palestina es el sitio con más niños amputados del mundo"