La jueza de la dana asciende a 229 las víctimas de las riadas al incluir al nonato de una embarazada

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de Valencia ha incluido al nonato de la mujer embarazada fallecida en las riadas como víctima número 229 del procedimiento, aunque el caso se sigue investigando por 228 homicidios por imprudencia.

Así lo dicta el auto difundido este viernes por la instructora sobre el vídeo que RTVE emitió el pasado miércoles de las conversaciones del CECOPI. La jueza de Catarroja considera la pérdida del nonato igual de grave que las otras muertes y lesiones producidas el 29 de octubre.

Desde algunos partidos políticos hablaban ya de 229 muertos en la dana. Sin embargo, desde asociaciones de víctimas y entidades sociales elevan la cifra hasta más de 230 muertos porque incluyen a quienes perdieron la vida en accidentes laborales ocurridos semanas después del día de la riada.