La jueza de la dana invita de nuevo a declarar a Mazón y cita como testigo a su número dos, Susana Camarero
- La instructora ha acordado unir al procedimiento la carta abierta de Maribel Vilaplana, pero no la citará a declarar
- También están citados el comandante de la UME o el coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha invitado a declarar de nuevo como investigado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha citado como testigo a su número dos, Susana Camarero.
Además, la instructora ha acordado unir al procedimiento la carta abierta que el pasado viernes emitió la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre, Maribel Vilaplana, pero no la citará a declarar como testigo, si bien lo pedía la acusación popular que ejerce Podemos.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho público este jueves un auto en el que la instructora acepta incorporar la carta de la periodista, pero rechaza citarla a declarar como testigo porque supondría un "acto directo de investigación" respecto al propio jefe del Consell, que es aforado. No obstante, la instructora solicita comunicar al presidente "la posibilidad de comparecer en el procedimiento a los efectos de declarar como investigado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
La jueza ya desestimó la petición de declaración de Vilaplana, formulada por un abogado de la acusación en mayo, por considerar que no era "factible" desplazar el objeto de la investigación hacia la actuación del presidente. La instructora incide en los mismos argumentos: señala que lo que solicita la acusación popular "son cuestiones que incidirían en la actuación" de Mazón.
Asimismo, plantea distinguir "de manera clara entre una carta abierta y una ulterior ratificación en sede judicial de las manifestaciones que se contienen en la misma o de otras que pudiera verter como testigo".
Intersindical y Ciudadanos pidieron que Camarero declarase como testigo
En otro auto, la instructora acepta los escritos presentados por las acusaciones populares que ejercen Intersindical y Ciudadanos para que Susana Camarero declare como testigo en esta causa.
Intersindical solicitaba que Camarero aclarase "qué situaciones de emergencia fueron tratadas en el Cecopi" constituido el 29 de octubre, y si entre las 17:00 y 17:40 horas —tramo en el que la número dos de Mazón estuvo conectada a esa reunión de emergencias— se informó sobre el riesgo de ruptura de la presa de Forata y, en su caso, qué medidas se adoptaron. Por su parte, Ciudadanos pedía también que testificara Camarero con "la finalidad de esclarecer la verdad" y conocer "qué pasó realmente en el Cecopi del día 29 de octubre".
La número dos de la Generalitat ha argumentado desde que se conoció que se había desconectado del Cecopi para ir a una entrega de premios de la patronal autonómica CEV y que estuvo cumpliendo con su responsabilidad con las residencias y centros de la Comunidad Valenciana. Del mismo modo, Camarero ha asegurado que acudió la tarde de la dana al citado acto tras conectarse, durante casi 40 minutos, a la reunión del Cecopi para interesarse, como consellera del ramo, por estos centros.
Además, la jueza acuerda que declaren también como testigos, y también sin fechas fijadas, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande; el sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Gregori Fayos, y el comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Manuel Párraga.