La jueza de la dana invita de nuevo a declarar a Mazón y cita como testigo a su número dos, Susana Camarero

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha invitado a declarar de nuevo como investigado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha citado como testigo a su número dos, Susana Camarero.

Además, la instructora ha acordado unir al procedimiento la carta abierta que el pasado viernes emitió la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre, Maribel Vilaplana, pero no la citará a declarar como testigo, si bien lo pedía la acusación popular que ejerce Podemos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho público este jueves un auto en el que la instructora acepta incorporar la carta de la periodista, pero rechaza citarla a declarar como testigo porque supondría un "acto directo de investigación" respecto al propio jefe del Consell, que es aforado. No obstante, la instructora solicita comunicar al presidente "la posibilidad de comparecer en el procedimiento a los efectos de declarar como investigado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La jueza ya desestimó la petición de declaración de Vilaplana, formulada por un abogado de la acusación en mayo, por considerar que no era "factible" desplazar el objeto de la investigación hacia la actuación del presidente. La instructora incide en los mismos argumentos: señala que lo que solicita la acusación popular "son cuestiones que incidirían en la actuación" de Mazón.

Asimismo, plantea distinguir "de manera clara entre una carta abierta y una ulterior ratificación en sede judicial de las manifestaciones que se contienen en la misma o de otras que pudiera verter como testigo".