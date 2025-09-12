La jueza de la dana pide a RTVE el vídeo de À Punt del Cecopi que "contradice" la declaración de Pradas

Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, ha requerido a RTVE una "copia de la grabación emitida" el miércoles sobre la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre. Además, ha solicitado a la televisión pública de la Comunidad Valenciana, À Punt, la aportación voluntaria de los vídeos y audios de esta reunión ante "la gravedad de los hechos". El contenido de las grabaciones podría "contradecir" las declaraciones prestadas por la exconsejera Salomé Pradas en sede judicial.

Así lo ha acordado la magistrada a través de un auto de este viernes y al que ha tenido acceso RTVE, en el que ha pedido a Televisión Española que entregue una copia de las grabaciones de la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre, día de la dana. Esta casa emitió dichas imágenes con su audio el miércoles, y en ellas se escucha a Pradas dando indicaciones para elaborar el mensaje de alarma. Según la magistrada, la grabación, contradice lo que declaró la consejera en el juzgado. Pradas sostuvo que ella siguió las indicaciones de los técnicos.

La jueza ha detallado que hace este requerimiento al no constar en el "presente procedimiento, una documentación ni grabación o acta" de la reunión del Cecopi del día de la catástrofe. En este sentido, las imágenes inéditas que publicó RTVE pueden ser un elemento clave en la investigación de la gestión de la dana.

La Generalitat aseguró que "no consta soporte documental" de la reunión Esta no es la primera vez que Ruiz intenta acceder a las grabaciones del Ceocpi del 29 de octubre. El pasado marzo, requirió estas imágenes a la Consejería de Emergencias. En respuesta, la Generalitat Valenciana sostuvo que como el Cecopi "no es un órgano colegiado, no se levantan actas ni se graban sus sesiones", de forma que "no consta soporte documental alguno al respecto". Por su parte, Mazón ha evitado esta mañana hacer valoraciones sobre los sendos autos de la jueza, a diferencia, ha dicho, de lo que hace el Gobierno de España: "Es un principio que nosotros tenemos, no hago valoraciones públicas". Nuevo choque entre la Generalitat y la oposición por la gestión de la dana tras la publicación del vídeo del Cecopi

À Punt se ofreció a entregar grabaciones de la dana Asimismo, la magistrada ha preguntado a la televisión autonómica À Punt que manifieste si mantienen el ofrecimiento de aportar sus grabaciones. En febrero, el presidente de esta corporación se ofreció a entregar dichas grabaciones: "Se pone en conocimiento del juzgado que esta entidad dispone de grabaciones, piezas informativas y programas relacionados con la cobertura de la dana, quedando a disposición del juzgado para cuanto pudieran precisar”. Después de este ofrecimiento, Ruiz emitió una providencia en la que pedía a À Punt las grabaciones, piezas informativas y los programas relacionados con la cobertura de la dana "que no hubieran sido aportados con anterioridad". Ahora, ha añadido a esta petición, los audios de la reunión del Cecopi del 29 de octubre: "Se requiere a la dirección de À Punt al objeto de que, en el plazo de una audiencia, manifieste si mantiene el ofrecimiento de aportación de grabaciones, de la cobertura de la DANA, y de manera específica, de la reunión del CECOPI que tuvo lugar el día 29 de octubre de 2024". La jueza de la dana invita de nuevo a declarar a Mazón y cita como testigo a su número dos, Susana Camarero