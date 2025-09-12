Mazón anuncia la remodelación del Consell valenciano con la salida del vicepresidente para la dana Gan Pampols

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo una remodelación de su Gobierno. Estos cambios incluirán la salida de su vicepresidente para la dana, Francisco José Gan Pampols, quien ya lo insinuó el jueves al afirmar que "formalmente, todo lo que había que hacer está hecho".

El presidente valenciano ha hecho este anuncio este viernes durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Alicante, donde ha avanzado que Gan Pampols asistirá el 4 de noviembre a su último pleno del Gobierno en Las Cortes. Al día siguiente, Mazón anunciará la composición de su nuevo Ejecutivo autonómico.

Para evitar polémicas y nuevas turbulencias políticas, Mazón ha recordado que el teniente general entró en su Gobierno con un único cometido y fecha de entrada y de salida. "Gan Pampols tenía punto de inicio y final para dejar consolidado el período de recuperación", ha explicado el presidente.

Gan Pampols entró para la reconstrucción tras la dana Francisco Gan Pampols es un teniente general retirado que se incorporó al Consell de Mazón como su fichaje estrella para dirigir la reconstrucción de la dana. De hecho, su entrada en el Ejecutivo autonómico se produjo en la remodelación que el presidente hizo en noviembre del año pasado, después de la catástrofe que devastó varios municipios de la provincia de Valencia. El exmilitar asumió esta Vicepresidencia temporal para centralizar la reconstrucción de las zonas afectadas y para que Valencia recuperase "la normalidad cuanto antes". Gan Pampols ingresó en 1975 en la Academia General Militar de Zaragoza y durante su carrera ha ido ascendiendo de grado hasta teniente general en 2016. A sus espaldas lleva numerosas operaciones y misiones de mantenimiento de la paz en diversos países, como la Misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina. De hecho, la reconstrucción de Valencia no ha sido la primera en la que ha participado. En 2007, fue nombrado jefe del equipo de Reconstrucción Provincial en Quala e Naw, en Afganistán. ““