Los Bomberos recibieron a las 17.30 la primera alerta de que el barranco del Poyo estaba "a punto de desbordarse"
- Recibieron la alerta más de dos horas y media antes de que saltara la alerta a los móviles de los valencianos
- A las 18.31 horas, Bomberos recibe un tercer aviso en esa zona: "Se ha desbordado la rambla del Poyo"
Los Bomberos recibieron a las 17.30 horas del pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia, el primer aviso de que el barranco del Poyo estaba "a punto de desbordarse". Recibieron el mensaje más de dos horas y media antes de que saltara la alerta a los móviles de los valencianos, a las 20.11, cuando ya era tarde para muchas de las 228 víctimas mortales de la tragedia.
Así consta en la documentación presentada por el bombero que declaró este miércoles ante la jueza de Catarroja, a la que ha tenido acceso RTVE: "Rambla a punto de desbordarse; el agua está a ras del suelo". El aviso llegó desde una calle del polígono industrial de Ribarroja del Turia que desemboca en la rambla del Poyo, esa que cruza los municipios de la zona 0 de la dana donde se concentraron la mayoría de las muertes.
11 minutos más tarde, a las 17.41 horas, Bomberos recibió una segunda alerta en la zona. "Muchos coches bloqueados; no pueden salir de allí; al barranco le faltan tres palmos para desbordarse". A esas horas, ya había empezado la reunión del Cecopi, presidida por la exconsellera de Interior Salomé Pradas y con la asistencia de responsables de Confederación Hidrográfica del Júcar, Protección Civil y Bomberos, aunque con la ausencia del president Carlos Mazón.
A las 18.31 horas, a Bomberos se le notifica un tercer aviso en la zona: "Se ha desbordado la rambla de poyo".
Primer aviso de Paiporta, en la zona 0, a las 18.32
Son las horas más críticas de la catástrofe, en torno a las que, hoy por hoy, todavía hay un extenso debate sobre la responsabilidad de la gestión.
A las 18.43, durante la reunión del Cecopi, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comunica a la Generalitat un nivel "incontrolable" del caudal del barranco del Poyo, cuya crecida ya está arrasando a esas horas varias zonas afectadas, atrapando a miles de personas en vehículos y calles.
De Paiporta, el primer aviso llega a las 18.32. Es el municipio donde se localizaron un mayor número de personas fallecidas, un total de 45. "Se está desbordando el barranco; no han cortado la zona; siguen circulando los coches". Desde ese mensaje, la rambla tardaría pocos minutos en desbordarse y el puente de la localidad estaría a punto de desaparecer. Tan solo tres minutos después, a las 18.35 horas, llega otro mensaje desde la misma calle que el recibido a las 17.30: "Agua dentro de la vivienda; casi por la cadera; ataque de ansiedad".
A partir de este punto, el documento detalla cómo Bomberos empezó a recibir alertas sobre todo de los municipios cercanos al barranco del Poyo. En las horas previas, y desde las 7.00 horas, las llamadas habían sido constantes aunque llegaban desde puntos más al interior de provincia, como Chiva, y localidades al sur, donde no dejó de llover en toda la mañana y parte de la tarde.
Son decenas los avisos que llegan desde primera hora de la mañana de estas localidades. Desde Alberic, por ejemplo, lejos de la rambla del Poyo y en la comarca de la Ribera Alta, llega una alerta a las 7.01 horas: "Llueve mucho; coche atascado en calle; entra agua dentro del coche; m [mujer] dentro de coche". De esta localidad se llegan a registrar cerca de una decena de llamadas en los primeros 20 minutos desde que Bomberos comienza a recibir avisos, y así sucede también en otros municipios cercanos como Carcaixent, Alzira, L'Alcúdia o Guadassuar.
Horas determinantes en la catástrofe
La ubicación desde dónde se reciben los avisos evoluciona como si continuara el ciclo del agua, que avanza con una fuerza arrolladora llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso. Siguiendo la ruta del barranco del Poyo, se accede a los municipios de Catarroja y Massanassa.
De este último, el primer aviso llega a las 18.41, casi diez minutos después que la primera alerta desde Paiporta: "Más de 50 coches se los lleva el agua; por las lluvias; coches aparcados; desconozco si con gente dentro". De Catarroja, este llega a las 18.56: "Se desborda el barranco; gente atrapada dentro de coches; piden auxilio; 3 coches atrapados".
A esas horas, estas localidades y sus vecinas ya están completamente anegadas por una avalancha rojiza de cañas, barro y miles de vehículos y enseres. Esos municipios acaban de ser bautizados como "la zona 0 de la dana".
El polígono industrial de Ribarroja del Turia, a la altura de la A-3, que une Valencia con Madrid, se ha convertido en un cenagal infestado de corrientes de agua. En la zona hay gran cantidad de fábricas y almacenes con miles de trabajadores. Algunos no consiguen huir de su puesto de trabajo tras la llegada del agua: "No pueden salir de la fábrica; coches flotando; dentro de la fábrica tienen 1 metro de agua", reza una alerta de las 19.14 horas.
Minutos antes, la alcaldesa de la cercana localidad de Paiporta, María Isabel Albalat, ha llamado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para informar de que su pueblo se estaba inundando: "Llamé para decirle que mi pueblo no estaba preparado para eso y que iba a morir mucha gente. Se estaba muriendo ya". Pero la alerta sigue sin llegar a los teléfonos móviles.
Son horas determinantes en la catástrofe en las que, según la jueza que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz Robarra, fallecen la mayoría de víctimas mortales. A partir de este momento, los avisos que detalla la documentación entregada a la magistrada por el bombero son un torrente de tragedias que comparten historias: "Se está llenando el local de agua", "agua por la cintura", "atrapados encima de un camión por el agua, una de ellas está embarazada y con fuerte ansiedad", "atrapado en nave sin luz y rodeado de agua".
Finalmente, a las 20.11, se envía la alerta a los móviles. Aunque Bomberos no dejaría de recibir avisos por el agua hasta muchas horas después.