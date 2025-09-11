Los Bomberos recibieron a las 17.30 la primera alerta de que el barranco del Poyo estaba "a punto de desbordarse"

Los Bomberos recibieron a las 17.30 horas del pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia, el primer aviso de que el barranco del Poyo estaba "a punto de desbordarse". Recibieron el mensaje más de dos horas y media antes de que saltara la alerta a los móviles de los valencianos, a las 20.11, cuando ya era tarde para muchas de las 228 víctimas mortales de la tragedia.

Así consta en la documentación presentada por el bombero que declaró este miércoles ante la jueza de Catarroja, a la que ha tenido acceso RTVE: "Rambla a punto de desbordarse; el agua está a ras del suelo". El aviso llegó desde una calle del polígono industrial de Ribarroja del Turia que desemboca en la rambla del Poyo, esa que cruza los municipios de la zona 0 de la dana donde se concentraron la mayoría de las muertes.

11 minutos más tarde, a las 17.41 horas, Bomberos recibió una segunda alerta en la zona. "Muchos coches bloqueados; no pueden salir de allí; al barranco le faltan tres palmos para desbordarse". A esas horas, ya había empezado la reunión del Cecopi, presidida por la exconsellera de Interior Salomé Pradas y con la asistencia de responsables de Confederación Hidrográfica del Júcar, Protección Civil y Bomberos, aunque con la ausencia del president Carlos Mazón.

A las 18.31 horas, a Bomberos se le notifica un tercer aviso en la zona: "Se ha desbordado la rambla de poyo".

Primer aviso de Paiporta, en la zona 0, a las 18.32 Son las horas más críticas de la catástrofe, en torno a las que, hoy por hoy, todavía hay un extenso debate sobre la responsabilidad de la gestión. A las 18.43, durante la reunión del Cecopi, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comunica a la Generalitat un nivel "incontrolable" del caudal del barranco del Poyo, cuya crecida ya está arrasando a esas horas varias zonas afectadas, atrapando a miles de personas en vehículos y calles. De Paiporta, el primer aviso llega a las 18.32. Es el municipio donde se localizaron un mayor número de personas fallecidas, un total de 45. "Se está desbordando el barranco; no han cortado la zona; siguen circulando los coches". Desde ese mensaje, la rambla tardaría pocos minutos en desbordarse y el puente de la localidad estaría a punto de desaparecer. Tan solo tres minutos después, a las 18.35 horas, llega otro mensaje desde la misma calle que el recibido a las 17.30: "Agua dentro de la vivienda; casi por la cadera; ataque de ansiedad". La juez que investiga la gestión de la dana asegura que las muertes eran evitables A partir de este punto, el documento detalla cómo Bomberos empezó a recibir alertas sobre todo de los municipios cercanos al barranco del Poyo. En las horas previas, y desde las 7.00 horas, las llamadas habían sido constantes aunque llegaban desde puntos más al interior de provincia, como Chiva, y localidades al sur, donde no dejó de llover en toda la mañana y parte de la tarde. Son decenas los avisos que llegan desde primera hora de la mañana de estas localidades. Desde Alberic, por ejemplo, lejos de la rambla del Poyo y en la comarca de la Ribera Alta, llega una alerta a las 7.01 horas: "Llueve mucho; coche atascado en calle; entra agua dentro del coche; m [mujer] dentro de coche". De esta localidad se llegan a registrar cerca de una decena de llamadas en los primeros 20 minutos desde que Bomberos comienza a recibir avisos, y así sucede también en otros municipios cercanos como Carcaixent, Alzira, L'Alcúdia o Guadassuar.