Feijóo acusa a Sánchez de "secuestrar la democracia" y llama a "rebelarse" ante sus "anomalías"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "secuestrar la democracia" española y ha llamado a "rebelarse" ante sus "anomalías": "No nos acostumbremos a esto".

Feijóo se ha expresado así en el acto de inicio del curso político del PP andaluz, junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

El presidente de los 'populares' se ha conminado a "deshacer todos los nudos del sanchismo", pese a que el Gobierno "contribuye" a dar "la sensación de que no se puede cambiar" y que esto "es lo que hay".

"No se pueden aceptar ni normalizar las anomalías", ha advertido, y ha llamado a "rebelarse" cuando un Gobierno las comete. Ha destacado las pérdidas de las votaciones del Ejecutivo en el Congreso, como la de esta semana respecto a la reducción de la reforma laboral; también la falta de presupuestos en lo que va de legislatura y que no haya a su juicio "respeto" a las instituciones.

"No nos acostumbremos a esto. Quien gobierna sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y atacando a jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española", ha aseverado.

Además, ha acusado al Ejecutivo de "polarizar" para no abordar sus problemas en transportes, sanidad o educación, pero ha dicho que "no es normal ni aceptable" asumir que los jóvenes vayan a "vivir peor que sus padres" o que no puedan acceder a una vivienda, o que los españoles tengan "la nevera medio vacía". Por todo, ha apostado por bajar los impuestos.

Inmigración: "El que no acepte las normas tendrá la puerta de salida" También se ha referido a la inmigración y ha llamado a no acostumbrarse a que España "sea destino de la inmigración ilegal y las mafias". "Dicen que hablar de inmigración crispa", ha espetado Feijóo, pero ha asegurado que "tenemos que hablar" de cómo se llega a España y de lo que se hace cuando se está en el país. Así, ha asegurado que, "quien venga a trabajar" y a cumplir leyes "tendrá la bienvenida" en el país. "Pero el que no las acepte y no venga a trabajar tendrá la puerta de salida", ha zanjado: "Eso será lo lógico, lo sensato y lo que tenemos que hacer". Con todo, ha pedido no acostumbrarse "a que la Moncloa sea un lugar donde se hacen negocios", y ha enumerado los casos de corrupción que rodean al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez. “Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros“ A su juicio, todos estos problemas "tienen solución", y la principal "es cambiar el Gobierno". Ha puesto el foco en los problemas ferroviarios, y ha prometido que, si llega a gobernar, "del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros y los sustituiremos por servidores públicos".

Llama a María Jesús Montero a "tener cuidado" Feijóo también ha cargado contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha dicho que "no es el futuro de Andalucía", sino "el pasado" (Montero se postula como candidata del PSOE a las próximas elecciones en la región). Tras destacar que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos esta legislatura, ha avisado a la también vicesecretaria general del PSOE de que tenga "mucho cuidado" viendo "cómo acaban los números dos del Partido Socialista". Tanto Feijóo como Moreno han confrontado a Montero por la quita de deuda a las comunidades autónomas que el Gobierno pactó con ERC y ha reprochado que el PSOE ya no defienda la "igualdad" entre los españoles. "Ya está bien de privilegios, chantajes y que los excesos del independentismo los tengamos que pagar todos los españoles"; ha espetado. Y ha asegurado que lo que hace el Gobierno es "quita de aquí que te pongo allí": "Resulta que las comunidades que menos han gastado serán las más perjudicadas". Montero, por su parte, ha acusado a Moreno de "traicionar el interés de Andalucía para seguir el dictado de Génova" en base a "mentiras y supuestas dignidades": "No tienen excusa pero votan en contra porque se les cae el argumentario único del PP".