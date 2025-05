El PP votará 'no' al decreto arancelario y carga contra el Gobierno por el apagón y el AVE: "Está sobrepasado"

El PP ha anunciado este lunes que votará 'no' al decreto del Gobierno para hacer frente a la guerra arancelaria con EE.UU. después de que el Ejecutivo no haya incorporado ninguna de las propuestas planteadas por los 'populares'. Además, el Partido Popular ha cargado con dureza contra el Gobierno por el apagón masivo de la semana pasada y por su gestión respecto al robo de cable en las vías de alta velocidad que ha afectado a una treintena de trenes y a unos once mil pasajeros del AVE: "Está sobrepasado".

En rueda de prensa desde Génova, y acompañado por el portavoz 'popular', Borja Sémper, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha avanzado: "Si el PSOE no quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo para ese real decreto ley", ha afirmado Bravo en su comparecencia ante los medios.

Ha asegurado, además, que "a día de hoy los españoles no conocen el plan del Gobierno", que solo "propone deuda, préstamos, y avales, pero no un plan". Y considera que "el único plan" que existe como tal es el del PP.

Respecto a lo ocurrido este lunes con la línea del AVE Madrid-Sevilla, los 'populares' han exigido la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Parlamento y una auditoría de toda la red ferroviaria. “Lo ocurrido hoy no es una excepcionalidad. Es una nueva normalidad en un Gobierno que está sobrepasado”, ha afirmado Bravo. El PP también exige al Gobierno que devuelva el dinero de los billetes y abone una compensación a los afectados.

En un mensaje en su perfil de la red social X, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que “miles de españoles” seguían atrapados en los trenes “de madrugada” este lunes. “Sin agua, sin nada”. Y ha criticado que es el segundo lunes con “imágenes impropias de la cuarta economía del euro”.

“La gente no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios”, ha proseguido, y ha concluido: “España tiene que volver a funcionar. Es mi objetivo”.

El propio Bravo ha sido uno de los dirigentes del PP que se ha visto afectado en primera persona por el corte del cable del AVE, que ha dejado a los pasajeros en los trenes por más de ocho horas. También se han visto afectados la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, y el exministro y expresidente del PP andaluz Javier Arenas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha achacado el incidente a un "sabotaje".

"El único culpable habita en el Palacio de La Moncloa" Bravo ha denunciado que, al igual que ha ocurrido con el apagón, el Gobierno sigue sin dar "información" ni "pedir perdón a los ciudadanos", y "sin asumir nadie ninguna responsabilidad". "Hay un vacío informativo", ha proseguido, y lo ha achacado a "la incompetencia manifiesta del Gobierno" y a que "nos mienten". "Sánchez es un incompetente y está mintiendo", ha incidido, y le ha acusado de una "absoluta dejación de funciones". También ha asegurado que "busca desesperadamente culpables" de los incidentes ocurridos en la última semana, cuando "el único culpable habita en el Palacio de La Moncloa". Sémper, por su parte, ha definido esta como “una nueva semana de caos, de sobresaltos” y “con una vergüenza más a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno”. Ha reprochado al Ejecutivo el “deterioro continuo de servicios públicos” y ha dicho que el Gobierno “está agotando la paciencia” de los españoles y “abusando” de su civismo.