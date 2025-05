Puente achaca el robo de cable del AVE a un "sabotaje": "Sabían lo que hacían"

El robo de cable de la línea AVE Madrid-Sevilla ha afectado a 30 trenes y a cerca de once mil viajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que las primeras diligencias apuntan a un “sabotaje” y ha afirmado que se trata de “una acción bastante coordinada”: “Quien lo hacía, sabía perfectamente dónde iba porque es una zona donde no hay cámaras”. El PP, sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo la “mala gestión”. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que “la gente no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios”.

“Quien hace esto tiene que romper la vía, que es lo que hicieron ayer. No es algo tan sencillo ni tan fácil. Para hacer lo que se ha hecho en cuatro puntos distantes en muy poco tiempo hace falta una logística y unos conocimientos internos de la vía”, ha aseverado Puente en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha admitido que el Gobierno debe plantearse “reforzar la seguridad”.

Puente ha destacado que en la zona donde se han robado los cables “no hay prácticamente nada” y “el rédito económico que se obtiene de una operación de estas características es absolutamente despreciable frente al enorme daño que se causa”. Precisamente, ha calculado el valor del cable robado en unos 1.000 euros.

“Yo no hablaría de robo, más bien de estragos”, ha proseguido, porque “la cuantía de robo es pequeña” y han sido, ha calculado, unos 150 metros de cable.

"Es el cable óptimo para privar de servicio a toda la línea" Preguntado sobre si la intencionalidad del robo era bloquear la línea de alta velocidad, ha respondido que, “como mínimo, es evidente que quien hace eso contempla la hipótesis de que eso suceda”. Y ha incidido en que el cable robado “es el cable óptimo para privar de servicio a toda la línea”. Puente se ha referido a otros incidentes similares. Ha apuntado al robo de cable en Cataluña “el día de las elecciones”, hace casi un año. “Son robos que tienen, desde luego, un acierto tremendo a la hora de elegir la fecha y el lugar”, ha añadido. Respecto a las críticas de los usuarios por falta de información y de suministros y alternativas, el ministro ha admitido que ha sido “una semana muy complicada” tras el apagón masivo del pasado lunes. “Cualquier afectación al sistema eléctrico afecta más al tren”, ha expuesto. Con todo, ha defendido que se ofreció agua a los viajeros y ha alegado que no se puede llevar “un arsenal para emergencias” que se prolonguen “más de ocho horas”. “Se pueden llevar enseres o víveres para un determinado tiempo, pero estamos hablando de un corte de tráfico que se ha prolongado entre ocho y diez horas”, ha zanjado. Por último, ante las críticas del PP, ha reprochado al partido de Núñez Feijóo que “no desaproveche ni una sola ocasión para retratarse”: “Da igual que las eventualidades sean completamente ajenas al servicio como es este caso. No voy a entrar en ninguna polémica. Lo que me preocupa es que se reanude el servicio lo antes posible”. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha trasladado a los afectados un mensaje de solidaridad y ha asegurado que se seguirán investigando las causas y que se dará una solución a los pasajeros afectados.

El PP pide su comparecencia, una auditoría y compensaciones a los viajeros En un mensaje en su perfil de la red social X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que “miles de españoles” seguían atrapados en los trenes “de madrugada” este lunes. “Sin agua, sin nada”. Y ha denunciado que es el segundo lunes con “imágenes impropias de la cuarta economía del euro”. “La gente no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios”, ha proseguido, y ha concluido: “España tiene que volver a funcionar. Es mi objetivo”. ““ Varios dirigentes del PP se han visto afectados por el robo del cable en el AVE, entre ellos el vicesecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo, la vicesecretaria de organización, Carmen Fúnez y el exministro y expresidente del PP andaluz Javier Arenas. El propio Bravo, en rueda de prensa desde Génova, ha exigido la comparecencia urgente de Puente en el Parlamento y una auditoría de toda la red ferroviaria. “Lo ocurrido hoy no es una excepcionalidad. Es una nueva normalidad en un Gobierno que está sobrepasado”, ha afirmado. El PP también exige al Gobierno que devuelva el dinero de los billetes y abone una compensación a los afectados. Por su parte, el portavoz 'popular', Borja Sémper, ha subrayado que los viajeros, entre los que había niños, personas mayores y familias enteras "se sintieron completamente abandonados y tirados por el Gobierno, sin agua y sin comida". Y cree que se podría haber evacuado a la población retenida en los trenes y dotado de más recursos. Fuentes 'populares' han lamentado que Puente “es un intenso agitador tuitero pero un pésimo ministro de Transportes”: “”El sistema está peor ahora que cuando lo gestionaba José Luis Ábalos y eso es porque ni para uno ni para el otro la gestión es lo más importante.

El PSOE tilda a Feijóo de "carroñero" por "aprovechar la desgracia" El incidente ha desatado una guerra entre PP y PSOE, que ha tildado a los 'populares' de "carroñeros" y les ha acusado de "aprovechar la desgracia ajena para intentar reanimar su maltrecha carrera política", tras lo que han lamentado que Feijóo no haya condenado el "sabotaje". ““ Le ha respondido el portavoz parlamentario 'popular', Miguel Tellado: "Lo único triturado por vuestra culpa es la imagen de España y la paciencia de los españoles". Ha asegurado que el Gobierno es "nefasto" porque se le "amontonan" los "desastres, las chapuzas, las mentiras y las causas judiciales", y ha vuelto a pedir elecciones.