Los trenes entre Madrid y Andalucía vuelven a circular tras dejar miles de afectados: "He estado 15 horas encerrado"

Miles de viajeros se han visto afectados este lunes por el robo de cable de cobre en la línea de AVE Madrid- Sevilla que ha afectado a 30 trenes de la alta velocidad Madrid-Sur. Renfe ha restablecido la circulación hacia Toledo a las 8.45 horas, los trenes destino Madrid a las 9.30 horas y hacia Andalucía a las 9.48. "He estado quince horas subido en este tren", afirmaba el periodista de RNE, Jesús Navarro, que había partido de Barcelona este domingo a las 17.00 horas y finalmente ha llegado a Sevilla a las 8.38 horas.

Renfe ha señalado que son 30 los trenes afectados con 10.700 viajeros que han quedado en mitad del recorrido o han llegado con demora a su lugar de destino en pleno retorno del puente de mayo y a las puertas de la Feria de Abril. El presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, ha coincidido con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en calificar el robo de "sabotaje" y ha calificado de "extraño" el hecho de que se haya producido "en las dos vías y separados por un kilómetro". El propio gestor de transportes lo va a investigar porque, según ha asegurado: "No es algo que hayamos visto".

Los robos de cable se han producido en la provincia de Toledo, a la altura de los términos municipales de Los Yébenes —puntos kilométricos 92/850 y 93/600— y Manzaneque —puntos kilométricos 101/400 y 102/200—, y han afectado "a las instalaciones de señalización de la línea", provocando "retrasos en el servicio".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado a través de un mensaje en la red social X que se ha restablecido el servicio al 70% y que la previsión es llegar al 100% entre las 14.00 y las 16.00 horas después de una noche "muy difícil" para los viajeros y para el personal de Adif y Renfe. El robo de cable de señalización ha sido finalmente en 5 puntos, no en 4 como habían informado este domingo, y se ha producido en zonas de acceso a través de pistas forestales entre olivos, de acuerdo con los primeros datos recabados.

Puente ha hablado de sabotaje porque, de acuerdo con las primeras diligencias, este robo de cable ha sido una "acción bastante coordinada", y el que lo hacía "sabía perfectamente donde iba porque es una zona donde no hay cámaras", en la que "no hay prácticamente nada" y en cambio, el rédito económico que se obtiene de "una operación" como esta es "absolutamente despreciable" frente "al enorme daño que se causa".

Desde que se ha restablecido el tráfico ferroviario circulan trenes en ambos sentidos, según fuentes de Adif, tanto los programados como los que las compañías ferroviarias están fletando para atender a los viajeros afectados por suspensiones. Adif asegura que ha reforzado el personal de las estaciones del corredor sur para dar respuesta a los viajeros: desde supervisores comerciales, factores y personal auxiliar de Adif, hasta equipos de mantenimiento y limpieza, pasando por personal de seguridad y control de acceso.

Por su parte, la asociación FACUA-Consumidores en Acción ha recordado a los afectados por los retrasos en la línea Madrid-Sevilla que pueden reclamar los gastos de comida y alojamiento que hayan tenido que soportar y que el reglamento europeo que regula los derechos de los pasajeros de ferrocarriles establece no solo el derecho a la devolución del importe de los billetes o la reubicación en nuevos medios, sino también la obligación de las empresas a asumir la asistencia a los afectados aunque los retrasos se deban a causas extraordinarias.

Los afectados por los retrasos tenían derecho a una asistencia básica , como refrigerios y alojamiento si tuvieron que dormir fuera, que sin embargo no recibieron, y ha reclamado que el robo de cables, que "se repite con demasiada frecuencia" debería dejar de considerarse como una circunstancia extraordinaria.

La directora de Comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- Ileana Izverniceanu ha explicado en Las Mañanas de RNE, que al tratarse de una circunstancia extraordinaria, los usuarios no tendrían derecho a una compensación o indemnización, pero sí a que les trasladen " en el mínimo tiempo posible" al lugar de destino que tenían contratado.

El periodista de RTVE Jesús Navarro ha explicado en La Hora de La 1 y en Las Mañanas de RNE que hacia las 9.30 horas el tren se paró a la altura de La Sagra y se quedó completamente a oscuras . Por megafonía anunciaron que debido a un robo de cable el trayecto no podía continuar y que los técnicos estaban trabajando para solventarlo lo antes posible, pero al poco tiempo de nuevo les anunciaron que las baterías tienen un límite, el tren "se va a quedar apagado por completo" y que por favor se sentaran en sus sitios y mantuvieran la calma".

Cientos de pasajeros esperan conocer la hora de su tren

Centenares de viajeros esperaban este lunes desde primera hora en la estación de Atocha saber la hora de salida de su tren, ya que Renfe les había avisado por un mensaje a sus móviles de que tendrían un tren a partir de las 9.30 horas, tras haberse restablecido ya la circulación Madrid-Toledo. Aguardaban a las puertas de la sala de espera y por megafonía iban avisando a los pasajeros en función de la hora de salida que tenían prevista.

Renfe había pedido esta madrugada a los viajeros del AVE de Madrid que no fueran a la estación de Atocha hasta las 8:00 horas porque había retraso en los trenes a causa del incidente en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Sin embargo, ante la incertidumbre, por no saber la hora de salida de su tren, muchos viajeros, como Vanesa y Paola, han decidido ir a la estación. "Creo que hay una descoordinación grandísima, aquí debería haber algún tipo de protocolo cuando ocurre esta situación, ya ha pasado en varias ocasiones, lo que no es normal es que nos tengan aquí esperando a ver a qué hora podemos salir", ha denunciado Vanesa, que tenía un billete a Cádiz a las 7.05 horas, en La Hora de La 1.

También Paola tenía un billete a esa misma hora con el mismo destino y este lunes se ha levantado a las 4.30 horas. Ambas han tenido que hacer un gasto inesperado para poder desayunar en la estación, ante la incertidumbre de no saber a qué hora podrían partir.

05.25 min "Llevamos desde las 4 de la mañana en la estación, no es normal que no nos digan cuándo podemos viajar"

Tras horas de espera en las estaciones de origen y destino de la línea Madrid-Andalucía los viajeros han sido reubicados en otros trenes y han podido salir hacia sus destinos.