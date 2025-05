El presidente de Cepyme admite haber recibido "presiones" de la CEOE y el Gobierno para no presentarse a la reelección

El actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha admitido este lunes que ha recibido "múltiples presiones" para que no opte a la reelección en los comicios de la organización empresarial este 20 de mayo, entre ellas la del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero también del Gobierno.

"He recibido no presiones del Gobierno, múltiples presiones. Las primeras presiones las he recibido del propio presidente de la CEOE. La CEOE me ha presionado y me sigue presionando para que no me presente a la reelección", ha afirmado durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

Cuerva, que también es vicepresidente de la CEOE, ha defendido su gestión al frente de Cepyme en los últimos cuatro años y ha distinguido entre neutralidad política y neutralidad ideológica, todo ello después de que Garamendi haya intentando quitarle de su puesto por su beligerancia política, entre otras cosas.

"El presidente de CEOE tiene muchísimas más cosas que hacer que estar llamando constantemente, presionando a cada una de las organizaciones para que declaren de forma pública a quién o no apoyan. Yo no he llamado absolutamente a nadie para ponerlo entre la espada y la pared", ha defendido.

Cuerva ha destacado que las empresas españolas se enfrentan "al Gobierno más hostil de las últimas décadas", al que ha acusado de querer politizar las organizaciones empresariales, tras dar entrada a la patronal catalana de las pymes (Pimec) en la comisión consultiva de convenios y en el Consejo Económico y Social tras los acuerdos cerrados con Junts.

Cuerva también ha negado que quiera "dinamitar" la unidad de acción empresarial, porque él también es parte de la CEOE, aunque no se le vea como tal. Ha insinuado que a lo mejor es que él resulta "incómodo" para el "intervencionismo": "¿Por qué yo no soy CEOE? ¿Por qué alguien pone en duda que yo soy CEOE? Llevo más de 30 años estando en las organizaciones empresariales". Por tanto, ha dejado claro que él no quiere una Cepyme presidida "por un funcionario a las órdenes del presidente de la CEOE ocho horas al día, cinco horas a la semana".

Además, Cuerva ha advertido de que la táctica de hacer públicos los apoyos a la otra candidata, Ángela de Miguel, no doblegará su voluntad de ir a la reelección. "Me voy a presentar por principios, no por estrategia para ganar las elecciones, no por tener un sillón en las organizaciones empresariales", ha remarcado.

Ahora "probablemente" no firmaría la reforma laboral Por otro lado, ha confesado que "probablemente" ahora no firmaría la reforma laboral que suscribió en 2021 con el Gobierno, CC.OO., UGT y CEOE porque no era la reforma laboral que necesitaba el mundo empresarial. Como ha afirmado, firmó aquella reforma por lealtad a la unidad de acción empresarial y porque así se decidió en los órganos de Cepyme "aún a sabiendas de que no era la mejor" reforma. "Lo más triste de esto es que después de haber tragado con una reforma laboral como la que tragamos, desgraciadamente y por la sombra y por la puerta de atrás, la vicepresidenta segundo del Gobierno se ha dedicado a hacer su reforma laboral que quería. Para bien y para mal, incluso", ha señalado. Cepyme acusa al Gobierno de "hostigamiento" a las empresas en medio de la negociación para reducir la jornada laboral Para Cuerva, desde las organizaciones empresariales se están admitiendo "como si nada" cuestiones que son trascendentales en la vida del mundo empresarial, cuestiones "tan críticas" como la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los nacionales.