Guerra comercial, tensión con aliados y promesas por cumplir: la "controvertida" política exterior de Trump

Poco después de asumir el cargo, el escritorio de Donald Trump estaba cubierto por una pila de órdenes ejecutivas con implicaciones de gran calado dentro y fuera de Estados Unidos. El presidente volvía pisando fuerte; lo advirtió durante su campaña y no tardó en dejar claro que cumpliría con su agenda. Los primeros meses de su mandato han estado marcados por una oleada de aranceles, la retirada de acuerdos internacionales, aspiraciones territoriales renovadas, un acercamiento a Rusia y nuevas tensiones con viejos aliados. Y, por ahora, Trump no parece querer pisar el freno ni en su retórica, ni en sus políticas.

El fin del "declive" estadounidense, el comienzo de la "edad de oro" y "la revolución del sentido común". Fueron las proclamas lanzadas en la toma de posesión de Trump, que ya había anunciado su objetivo de anexionarse Groenlandia, de convertir Canadá en un estado de EE.UU. o de recuperar el control del Canal de Panamá. En su primera semana en la Casa Blanca —además de indultar a los encausados por el asalto al Capitolio—, revocó la salida de Cuba de la lista de Estados promotores del terrorismo, ordenó cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América y retiró a EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Acuerdo de París sobre el clima.

Trump anunció "su lógica y sus objetivos "tanto en su campaña como a través de su plan Proyecto 2025, que la politóloga estadounidense Alison Brysk resume así: "Transferencia de riqueza a las altas esferas con recortes fiscales y eliminación de regulación, recorte de servicios sociales e infraestructuras, creación de agencias policiales y militares coercitivas, etnonacionalismo excluyente que incluye la redefinición de la ciudadanía, búsqueda del dominio internacional mediante la agresión para perseguir intereses percibidos en zonas estratégicas [...]".

En sus primeros tres meses, Trump ha sembrado descontento dentro de sus fronteras —miles de estadounidenses han salido a la calle contra sus políticas— y fuera de ellas, donde destaca el impacto y la respuesta internacional a su peculiar guerra comercial. Además, inició su mandato con dos grandes promesas que, por ahora, no ha sido capaz de cumplir: poner fin a las guerras de Ucrania y Gaza.

"Aranceles para todos"

Trump se ha propuesto hacer a "América rica de nuevo" a golpe de arancel. En lo que llamó "el Día de la liberación" anunció aranceles "recíprocos amistosos" para todos los países con vínculos comerciales con Estados Unidos —un arancel universal del 10% al que se suman gravámenes adicionales de hasta el 49% para algunos territorios—. Pero aquello solo era un paso más de una política que inició en cuanto pisó la Casa Blanca.

Donald Trumpp el pasado 2 de abril sujetando la tabla que muestra los "aranceles recípricos". GETTY

China fue su primer objetivo. Comenzó con gravámenes del 10% que han ido aumentando hasta el 104% en una guerra en la que ninguna de las dos potencias quiere dar marcha atrás. Pekín dice tener la "firme voluntad" y "medios abundantes" para resistir —respondió con un arancel del 84%— y su ministro de Exteriores sostuvo que no pensaban "mirar para otro lado si se produce un ataque contra las reglas comerciales internacionales y el sistema multilateral".

Pero el gigante asiático no ha sido el único afectado. Los aranceles han golpeado especialmente a los países de la Unión Europea, México o Canadá y no es fácil determinar si están teniendo el éxito esperado. "Si el objetivo es crear incertidumbre y volatilidad en los mercados, está funcionando. Si es renegociar los acuerdos comerciales, todavía no", asegura a RTVE.es el politólogo estadounidense Kenneth Lowande, que afirma que "nadie conoce las intenciones" del presidente. Para saber si funciona, hay que conocer sus objetivos y "aún tiene que describirlos con algún tipo de claridad".

"La caótica imposición de aranceles máximos basada en determinaciones irracionales de equilibrio comercial y reciprocidad ha perjudicado a la economía estadounidense y a los mercados internacionales sin posibilidad de éxito", afirma Brysk, que sostiene que una estrategia "coherente" de nacionalismo económico requeriría una política industrial estatal, una gestión estratégica de las dependencias de la cadena de suministro y la coordinación con los productores y sectores estadounidenses afectados por los desequilibrios comerciales, entre otras cuestiones.

Todas las políticas aplicadas hasta ahora, asegura la politóloga Katie Gaddini, "forman parte del enfoque político de Trump de "América primero". El presidente "quiere priorizar los intereses estadounidenses, tanto práctica como simbólicamente, a toda costa [...] Aunque perjudique a la economía del país (a corto plazo) y a las relaciones con los aliados, Trump seguirá adelante con las políticas que considere que sirven a esa filosofía".

Por ahora, lo que se sabe es que el Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense se contrajo un 0,3 % en el primer trimestre del 2025, el primer dato trimestral negativo desde 2022.