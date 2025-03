Expertos en vivienda coinciden: "Alquilar no es tirar el dinero. Hay que verlo como una inversión"

Comprar o alquilar una vivienda es una de las decisiones económicas más importantes que una persona puede tomar. La respuesta no es sencilla y depende tanto de la situación personal como del contexto del mercado inmobiliario.

Sin embargo, existe una frase muy extendida que se escucha con frecuencia cuando se plantea esta cuestión: "Alquilar es tirar el dinero". Robert Shiller, premio Nobel de Economía, apunta: "El popular argumento de que alquilar estirar el dinero es totalmente falaz".

El programa Economía de bolsillo de RNE ha abordado esta afirmación con la ayuda de siete expertos en finanzas personales, que analizan si realmente tiene fundamento o si, por el contrario, es solo un mito.

"Conozco una pareja a la que le surgió una gran oportunidad de trabajo en Estados Unidos, pero no la pudieron aprovechar porque tenían una hipoteca muy grande y les daba miedo dejar su empleo actual. Pensaban: ¿Y si no me va bien en Estados Unidos , cómo pago la hipoteca?", relata Pita.

Comprar puede llegar a suponer una atadura

José Trecet, divulgador en finanzas personales, también rechaza la idea de que "alquilar es tirar el dinero". Para él, esta creencia se basa en la percepción de que el alquiler no tiene retorno, pero hace una analogía interesante.

"Cuando vas a un restaurante no piensas que es tirar el dinero, estás contratando un servicio. Alquilar no es tirar el dinero, simplemente es una opción diferente", afirma.

Trecet advierte de que la compra requiere una mentalidad específica para no limitar las oportunidades personales y laborales. "Si me compro una casa y me ofrecen trabajo en otra ciudad, me lo pensaré dos veces antes de aceptar. O si compro con un sueldo alto y luego quiero cambiar de empleo, quizá no pueda porque necesito seguir ganando lo mismo para pagar la hipoteca", explica.

Para el divulgador, la clave está en comprender cómo funciona cada opción y cuándo compensa cada una.