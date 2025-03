Israel mata al menos a nueve personas en un ataque al norte de Gaza en medio de las disputas por el alto el fuego

Al menos nueve palestinos han muerto, entre ellos tres periodistas locales, en un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Beit Lahia, en el norte de la Franja, según ha informado el Ministerio de Sanidad de Gaza, mientras los dirigentes de Hamás mantienen conversaciones sobre el alto el fuego en el enclave con mediadores en El Cairo.

Varias personas han resultado gravemente heridas al impactar el ataque contra un coche, con víctimas dentro y fuera del vehículo, según han informado funcionarios sanitarios a la agencia Reuters. Testigos y colegas periodistas han explicado que las personas que viajaban en el coche realizaban una misión para una organización benéfica llamada Fundación Al-Khair en Beit Lahia, y que iban acompañados de periodistas y fotógrafos cuando les alcanzó el ataque.

Entre los muertos por el dron se encuentra el periodista palestino Mahmud Saleem, según ha indicado el medio catarí (vetado en el territorio israelí) Al Jazeera.

Por su parte, el Ejército israelí, en un comunicado, ha asegurado haber atacado a dos supuestos milicianos que dicen operaban "un dron que representaba una amenaza para las tropas" en Beit Lahia, así como haber bombardeado un vehículo en el que viajaban otras personas que recogieron el dron.

En otro comunicado, la Oficina de medios de Hamás ha calificado este último ataque como "una continuación de los crímenes de guerra" perpetrados por Israel y "una peligrosa escalada que refleja su insistencia en continuar su agresión y su desprecio por todas las leyes y convenciones internacionales".

Israel, listo para reanudar las conversaciones

La oficina de Netanyahu ha anunciado este sábado que Israel está preparado para continuar con las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza conforme a la propuesta del enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, de liberar de inmediato a los 11 rehenes vivos y a la mitad de los muertos.

Por su parte, Witkoff advirtió este viernes a Hamás que su país responderá "en consecuencia" si el grupo islamista palestino no respeta los plazos acordados en la negociación para poner fin al conflicto con Israel. "Hamás está apostando a que el tiempo corre a su favor. No es así. Hamás es plenamente consciente de la fecha límite y debe saber que responderemos en consecuencia si no se cumple", dijo Witkoff en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El grupo islamista reiteró la madrugada del sábado estar dispuesto a liberar al soldado israelí-estadounidense Edan Alexander a cambio de un "inicio simultáneo" de las negociaciones para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego -que recoge el fin de la guerra y la retirada de tropas-, así como la "apertura inmediata" de los cruces fronterizos.

Por su parte, según fuentes bajo anonimato citadas hoy por el canal catarí Al Jazeera (vetado en territorio israelí), Israel pide la liberación de once rehenes vivos, entre ellos Edan Alexander, así como la devolución de 16 cadáveres de rehenes. A cambio, Israel liberará a 120 presos en cadena perpetua, a 1.110 detenidos palestinos de la Franja de Gaza y 160 cadáveres.