Guerra Ucrania-Rusia, resumen del sábado 8 de marzo: Zelenski afirma que está "plenamente comprometido" a dialogar con EE.UU.

Zelenski celebra el Día Internacional de la Mujer: "Os agradecemos vuestra resistencia, que fortalece a Ucrania cada día"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mandado un mensaje de agradecimiento a todas las mujeres ucranianas con motivo del Día Internacional de la Mujer: "En el frente y en la retaguardia, en los hospitales y las escuelas, en el sector de la defensa y en las empresas, nuestras mujeres ucranianas están en todas partes. Cada una de vosotras, desde su lugar, potencia nuestra fuerza colectiva, ayuda, salva, protege, apoya a quienes le rodean, inspira y lidera. Hoy es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz, pero cada día es vuestro día. Y cada día debe ser un día de paz".

"Heroicas. Fuertes. Profesionales. Determinadas. Os agradecemos vuestra resistencia, que fortalece a Ucrania cada día", ha concluido Zelenski.

“On the frontlines and in the rear, in hospitals and schools, in the defense sector and in business—our Ukrainian women are everywhere. Each of you, in your own place, enhances our collective strength, helps, saves, protects, supports those around you, inspires, and leads forward.… pic.twitter.com/epLXgs7uie“