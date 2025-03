Polonia plantea implantar una formación militar intensiva para "todos los hombres adultos"

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha adelantado este viernes un proyecto para proporcionar un entrenamiento militar intensivo a todos los hombres del país al tiempo que ha anunciado ante el Parlamento la retirada de su país de las convenciones internacionales que limitan el uso de bombas de racimo y minas antipersona. Por su parte, el presidente Andrzej Duda, ha propuesto consagrar en la Constitución un gasto en defensa de al menos el 4% del PIB.

"No miraremos a nadie, no temeremos las críticas de nadie. Todo lo que contribuya a aumentar la defensa de Polonia será implementado y utilizado", ha dicho el mandatario ante los parlamentarios, haciendo referencia a la controversia internacional que puede generar su decisión de abandonar la Convención de Ottawa y, posiblemente, la Convención de Dublín (que ponen límites al uso de las citadas municiones).

Busca que "todo hombre adulto" esté capacitado para la guerra

Sobre su plan para implementar un entrenamiento masivo, ha dicho que sería un modelo a "gran escala para todos los varones adultos de Polonia" que prevé tener listo para finales de año. El objetivo, ha dicho, es "que todo hombre adulto en Polonia esté capacitado" en caso de conflicto armado. "Las mujeres también, pero ya saben, la guerra sigue siendo en mayor medida dominio de los hombres", ha añadido.

Tusk ha subrayado la urgencia de esta medida al señalar el tamaño de los ejércitos involucrados en el conflicto en Ucrania —con aproximadamente 800.000 soldados ucranianos y 1,3 millones de soldados rusos— y se ha referido a la necesidad de disponer en Polonia de un Ejército de medio millón de efectivos, incluidos los reservistas, frente a los 290.000 de la actualidad.

El primer ministro cree que es importante lograr que incluso aquellos que no se alisten en el Ejército puedan ser "valiosos" en caso de conflicto. En declaraciones a la prensa recogidas por Reuters, Tusk ha citado el modelo suizo como ejemplo y ha añadido que no sería "obligatorio", pero que habría "incentivos que harían que los hombres decidieran someterse a un entrenamiento anual y que no fuera sólo simbólico, ni falso".