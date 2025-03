El jefe de Gabinete de Montero niega en el Supremo que cobrase 25.000 euros en comisiones en el caso Koldo

Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha negado este martes ante el Tribunal Supremo haber recibido 25.000 euros en un sobre, así como cualquier otra cantidad de dinero de la trama Koldo. Sí que ha reconocido haber mantenido conversaciones con Aldama, aunque sobre otros temas.

El presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, aseguró que dio a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos, 25.000 euros para que entregara a Moreno como "detalle" y gesto de agradecimiento por el aplazamiento de una deuda tributaria de una de sus empresas. Según el empresario, pidió un "favor" a Moreno para que consiguiera aplazar el embargo de una de sus sociedades porque hasta ese momento no habían podido alcanzar acuerdo alguno en ese sentido. De acuerdo con De Aldama, le dijo que "antes" tenía que hablar con su "jefa", que sería la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El instructor del caso Koldo en el TS, Leopoldo Puente, citó hasta 17 testigos como parte de las pesquisas para esclarecer si Ábalos y García cobraron comisiones en efectivo y especie de De Aldama y sus socios a cambio de adjudicar a sus empresas contratos de obra pública y para comprar material sanitario en plena pandemia. Moreno fue uno de los nombres que De Aldama puso sobre la mesa, primero en la Audiencia Nacional (AN), donde comenzaron las pesquisas y continúan parcialmente y después en el Supremo.

De Aldama señaló a Moreno en su declaración

De Aldama contó que finalmente se concedió el aplazamiento del embargo, algo que se les había resistido. "En ese momento, sinceramente, no pasa nada pero como al mes o dos meses Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice: 'Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso'. Y le digo: 'No tengo ningún problema. Dime qué necesita o qué quieres y ya está'", relató.

El presunto conseguidor aseguró que se le pidieron 25.000 euros, pero surgió el problema de que ni él ni Koldo querían dárselos. "Entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar, como una reunión, quedamos a tomar un café, y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno", aseveró.

Koldo, por su parte, declaró en sede judicial que conocía a Moreno, pero negó que se le dieran 25.000 euros en un sobre por ese supuesto favor. No obstante, reveló que era posible que alguna vez él y el jefe de Gabinete de Hacienda se encontraran casualmente con el empresario.

Posteriormente, en el programa 'Todo es mentira' de 'Cuatro', Koldo contó que quedó con Moreno para que le explicara cuál era el "protocolo" para "pedir un aplazamiento a una empresa", ya que "lo desconocía". Tras esa reunión, expuso, fue cuando el jefe de Gabinete de Hacienda se cruzó, a la salida de la cafetería donde estaban, con De Aldama.