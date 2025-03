Centros de crisis en España: el refugio seguro para mujeres supervivientes de agresión sexual

En el Centro de Crisis 24 horas de Madrid entra una llamada. Es Lucía, una mujer a la que un amigo violó hace años y ahora lo cuenta. La víctima necesita ayuda, pero sobre todo requiere que alguien la escuche y valide sus sentimientos de dolor, culpa, vergüenza, también de ganas de estar mejor. La persona al otro lado de la línea 900 599 316 cambia en los tres turnos de trabajo, pero la comunicación funciona durante todo el día, durante las 24 horas, los 365 días del año en la comunidad madrileña.

Sin embargo, las trabajadoras del centro se ocupan prioritariamente de atender de forma presencial a las víctimas de agresión sexual atacadas durante el último año en los municipios madrileños, siempre que sean "mujeres mayores de 16 años, no forzadas por su pareja o expareja", dice Begoña Moreno, una trabajadora social de pelo cano y rostro empático que coordina el lugar. ¿Por qué? "Porque para la violencia sexual ejercida por maridos o exmaridos ya están los centros de violencia de género".

"Lo más duro es que tu entorno no te crea" , confiesa Pati, superviviente. Cuesta poner la denuncia, cuesta hacer terapia, cuesta vivir. "Yo me orinaba en la cama por las pesadillas", relata. Según el último informe del Ministerio del Interior, Delitos Contra la Libertad Sexual , la violencia sexual aumentó en España en un 14,8% en 2023 respecto al año anterior . Esa es una de las razones por las que el centro de crisis tiene una dirección anónima. No quieren que nadie moleste a las supervivientes ni a las profesionales que las guían en el proceloso camino de la demanda judicial, del tratamiento psicológico y del apoyo social.

Pero ¿qué dicen ellas, las supervivientes? Pocas veces nos preguntamos por las consecuencias psicológicas que sufren las víctimas de la violencia sexual. ¿Qué pasa cuando te han agredido siendo una niña? ¿O cuando te han agredido entre varios? ¿O si los agresores eran de tu entorno? ¿Qué es lo más difícil del "después" de haber sufrido una agresión sexual? Según las víctimas y las trabajadoras especializadas: el miedo a no ser creídas, la vergüenza, ser menor y carecer de herramientas. Esos son algunos factores que hacen que el 80% de la violencia sexual no se denuncie . ¿Encuentran las víctimas el apoyo que necesitan para superar lo sucedido?

Primero, desterremos algunos falsos mitos sobre la violencia sexual: el agresor es un desconocido que ataca a la mujer en un lugar peligroso y de noche. Falso. No es lo más común. Según los datos, tal y como nos cuenta Begoña por su experiencia profesional, el agresor suele ser una persona conocida, amigo, compañero o familiar. Los lugares donde se produce la agresión son sitios usuales: bares y discotecas, pisos, hoteles, la calle. La idea de un desconocido que acecha en un rincón oscuro aparece en el imaginario colectivo del estereotipo social pero no es lo más real.

Las secuelas psicológicas

"Las mujeres cuentan culpa y miedos. Nos dicen que cosas que hacían en su vida normal después de las agresiones ya no son capaces de hacerlas", relata Moreno. ¿Por ejemplo? "Por ejemplo, subir al metro o estar solas en su casa", asegura la coordinadora, delgada y "feminista hasta la médula", según reconoce.

Le pido entrevistar a una psicóloga porque me interesa explorar las secuelas psíquicas del daño del trauma sexual. Pero Teresa me para los pies. No es nada personal. "Nada de fotos porque no se puede dar visibilidad a profesionales que intervienen en procesos judiciales en curso" y tampoco nombres ni apellidos, excepto ella. Me quedo chafada. Pero luego se expande una sonrisa en su rostro. ¿Sólo nombres te bastan? Me encojo de hombros. Qué remedio. ¿Y fotos? Solo del sitio y de ella. Eso sí, te advierto que si haces fotos del centro, únicamente, es con la condición de que no se reconozca su ubicación".

Se trata el daño psicológico y se acompaña en el proceso judicial a la mujer

Me queda claro. Es un pacto entre dos mujeres. Hay mucho en juego. En España desde finales del año 2024, hay un centro de crisis abierto contra la violencia sexual en cada provincia. Que te dejen entrar en uno de ellos como periodista es complicado porque hay una lógica reticencia a que se pueda perjudicar el trabajo con las supervivientes. Ayuda no entrar con cámara y no hacer entrevista a las mujeres agredidas porque la protección con ellas es absoluta. Firmo el acuerdo, con un asentimiento de cabeza para cumplir las reglas.