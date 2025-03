La lucha de Noah y otros pacientes con enfermedades raras por la investigación: "Detrás de cada síntoma, hay personas"

"El estigma al que nos enfrentamos las personas con enfermedades raras es que no vamos a conseguir nada por el hecho de estar enfermas, pero somos personas y queremos desenvolvernos", denuncia la activista de la investigación científica y la visibilidad de las personas con trastornos poco frecuentes Noah Higón Bellver. "Queremos desenvolvernos en la vida", reivindica la jurista, politóloga y escritora, con todo lo que ello implica: atención sanitaria, social, educativa y laboral en iguales condiciones que el resto de la población.

Ninguna enfermedad, por muy compleja que sea, debería hacer olvidar que "detrás de cada síntoma, de cada necesidad, de cada enfermedad, hay personas que se enfrentan a situaciones muy difíciles", advierte el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras —FEDER—. Ese es precisamente el lema elegido para su campaña con motivo de este 28 de febrero: Día Mundial de las "PERSONAS".

Más de tres millones de personas, entre el 6 y el 8% de la población en España, tienen enfermedades poco frecuentes, sin embargo el diagnóstico tarda de media seis años y algunas personas no llegan nunca a ponerle nombre a lo que les pasa. El principal reto es lograr que las personas con este tipo de trastornos, que afectan a uno de cada 2.000 habitantes, tengan identificada la afección que padecen, sea o no de origen genético, en menos de un año, y puedan acceder lo antes posible a un tratamiento.

En los últimos dos años ha habido varios avances dan aliento a la esperanza, el último se produjo el pasado mes de diciembre: la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio su visto bueno a la creación de la especialidad de Genética Médica y Clínica. Este es un paso imprescindible para las personas afectadas por enfermedades raras, ya que el 80% de ellas son de origen genético, recuerda el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión.

La delegada de la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) en Aragón, María Jesús Carod , recuerda cómo su hija empezó a andar con 21 meses y se caía constantemente, supieron que algo no iba bien cuando le dijeron que se agarraba a la bata de la profesora "porque si no la empujaban y la tiraban al suelo". El diagnóstico llegó cuando tenía solo cuatro años, pero no saben qué gen tiene afectado. Puede comer con normalidad, aunque tiene dificultades para tomar medicamentos, que deben ser líquidos.

El especialista en Neurología , que ha coordinado la Unidad Neuromuscular del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Josep Gámez Carbonell, explica a RTVE.es que la primera señal de un trastorno poco frecuente suele llegar cuando los síntomas del paciente y los resultados de las pruebas habituales "no cuadran con los conocimientos que uno tiene". En ese momento, "si no has visto muchos casos empiezas a pensar que aquello es atípico, se aparta de lo común, empiezas a pensar que es una enfermedad rara".

La "odisea" del diagnóstico: vivir esperando

En El Paretón, pedanía del municipio murciano de Totana, vive María Jesús junto a su hijo Ángel, que cumplió 18 años el pasado 20 de enero y ha terminado la Educación Secundaria. También empezó Bachillerato pero lo dejó porque se agobió. Tiene la sintomatología de la paraparesia espástica hereditaria, un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza por una rigidez en los músculos progresiva y simétrica, y parálisis de las extremidades inferiores.

Sin embargo, no han podido determinar de qué gen procede la enfermedad. "No me han llegado a decir que puede ser una enfermedad rara, creo que he ido un poco por delante de todo, no te dicen que pasa", explica a RTVE.es María Jesús.

María Jesús (madre de Ángel Murcia)

Cuando empezó el bachiller el autobús recogía a todos los compañeros menos a él, y tenía que llevarlo en coche. La respuesta que le daban las administraciones era que esa etapa educativa no era obligatoria y que no tenían por qué llevarle. No puede ir a todos los institutos porque "no hay baño adaptado o tienes que salir a la calle y cruzar", lamenta. Ángel acabó agobiándose y ha dejado el bachillerato, explica su madre.

Después ha empezado un grado medio de Formación Profesional de Informática, pero está "en proceso" de abandonarlo porque tiene una asignatura "un poco manipulativa" y le falta destreza manual. "Él lo sabe, estaba preocupado, pero no pensábamos que era tan sumamente importante, después de tres meses me dice que aunque apruebe no va a obtener el título. ¿Cómo? ¿Entonces qué estamos haciendo aquí? No entiendo por qué no le dan la oportunidad, en segundo no hay nada de manipular", denuncia María Jesús, que dice haberse conformado porque él no quiere seguir, pero sino ella tiene claro que "lo luchaba" y recuerda que el problema con el autobús, lo luchó también.

Él mismo explicaba hace unos meses en un vídeo publicado por la Asociación D'Genes de Murcia que "lo raro es la enfermedad, las personas no somos raras". Y se mostraba agradecido a todos los que le ayudan: "No me he encontrado a nadie malo, me he encontrado barreras que he tenido que saltar, por así decirlo".

El médico neurólogo Josep Gámez Carbonell, que ha coordinado la Unidad Neuromuscular del Hospital Universitario Vall d'Hebron, advierte que aquellas personas sin un diagnóstico se encuentran con un "doble problema", ya que al no tener identificado el origen de su problema no podrán acceder a un ensayo clínico o a alguno de los tratamientos experimentales" que están llegando "también de la genética" para tratar de detener la progresión o estabilizarla definitivamente.

Ángel tiene reconocida la discapacidad y la dependencia porque han valorado los síntomas, que no puede andar, pero no tiene un informe con un diagnóstico. El primer síntoma de la enfermedad fue el nistagmo, el movimiento involuntario de los ojos que detectaron cuando tenía ocho meses. Logró gatear con 15 meses, después ir con el andador y con muletas, pero nunca solo, sin apoyo. En 2020 le pusieron una bomba intratecal de baclofeno, un tratamiento con contraindicaciones porque va directa a la médula y mejora la rigidez muscular, pero en su caso no está haciendo el efecto deseado y se aprecia una involución". Ha dejado las muletas y tiene que ir en silla de ruedas.

Y los médicos, según explica ella, no pueden asegurarle que se trate de una enfermedad rara si no está confirmado. "Tener el diagnóstico es un jarro de agua fría, pero no tenerlo también es malo porque no sabes a dónde dirigirte, los tratamientos que sigue no sabes si le están beneficiando o perjudicando", dice con inquietud. "Ahora que veo que esta peor si me preocupa y si lo descubrimos tarde ¿qué hacemos? El tiempo lo hemos perdido, hay que der positivo pero también realista".