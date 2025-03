Sánchez dice que "hace falta" formación en violencia de género para operadores jurídicos y alerta del "odio" en redes

El PSOE ha celebrado este jueves un acto para celebrar la aprobación del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lograda ayer en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los partidos menos Vox, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido "ser un baluarte" contra los retrocesos. En este sentido, Sánchez ha recalcado que "hace falta" más formación en violencia de género para operadores jurídicos, alertando del "odio" que "se expande en redes sociales".

Asimismo, la renovación del pacto dota a España de una nueva hoja de ruta para combatir todas las violencias contra las mujeres, incluidas la económica, la digital y la vicaria. El pacto contiene 462 medidas, que duplican y actualizan el contenido del primero, firmado en 2017.

En este acto celebrado en la sede nacional del partido, también han intervenido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Con este acuerdo, quieren reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada hace 20 años, para incluir como víctimas de violencia de este tipo a aquellos menores que sufren violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas. Una ley que, según Sánchez, sentó bases y "dio esperanza a miles de mujeres en nuestro país". "Es una ley que lo cambió todo y lo hizo porque esas mujeres sintieron que no estaban solas, que había todo un país detrás dispuesto a poner a su disposición todos los instrumentos del Estado de derecho", ha detallado.

Ahora, según ha apuntado, el objetivo es "traducir todo este pacto de estado en modificaciones legislativas", poniendo como ejemplo la "creación de juzgados especializados, centros de atención a víctimas de violencia machista, [...] más formación para operadores jurídicos, que hace falta".

Lucha contra los discursos de odio en redes

En este sentido, ha pedido "luchar" contra el "odio" que se expande en redes sociales, espacios en los que ha dicho que "no pueden ser el salvaje oeste en el que campen libremente machistas y acosadores". En cuanto a los jóvenes, el presidente ha defendido que hay que decirles "que lo moderno, lo contemporáneo, no es ser machista, sino que es ser feminista, es apostar y creer y trabajar por la sostenibilidad, por la paz, por el multilateralismo", ha agregado.

En cuanto al lenguaje para referirse a la violencia machista, Sánchez ha recalcado que la manera en la que se nombra determina cómo se está dispuesto a actuar. "Por eso, conviene recordar hoy lo obvio [...] No muere una mujer, a una mujer la asesinan. No es un calentón, es una agresión. Y no es un divorcio duro, como dijo el jefe de la oposición, es violencia machista".

Sobre la importancia en la lucha contra la violencia digital también ha hablado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha señalado su preocupación "por los datos sobre el consumo de pornografía infantil por niños y niñas de tan solo 12 o 13 años". Unos contenidos que, según ha destacado López, "cosifican a las mujeres, normalizan la violencia y generan actitudes intolerables".