La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acogido la decisión tomada por Armenia y ha asegurado, tras conocer la noticia, que el "mundo se está haciendo más pequeño" para el presidente ruso.

"El mundo se está haciendo más pequeño para el autócrata del Kremlin", ha dicho Von der Leyen en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

“The world is getting smaller for the autocrat in the Kremlin.



I welcome the ratification of the @IntlCrimCourt Rome Statute by the Armenian Parliament.



Armenia has joined 123 states committed to the rule of law.“