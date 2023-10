Nos habéis consultado al WhatsApp de VerificaRTVE por una página web que se presenta como RTVE.es y que imita la imagen de su portal informativo para promover la venta de un producto que promete acabar con los problemas cardíacos. Es falso. Este sitio suplanta la imagen de Radio Televisión Española para promocionar la venta de un falso medicamento llamado ‘Cardione’, del que ya te hemos alertado en VerificaRTVE.

"¡DEJA DE CALLAR! Esto, ¡lo que pase en Madrid pasará en todo el país!”, leemos en el titular de la página web que imita la imagen de una noticia de RTVE.es en la que atribuyen las siguientes declaraciones a una farmacéutica: "No tiene sentido gastar dinero en los ancianos”. A continuación, difunden una supuesta entrevista del presentador de televisión Vicente Vallés a varias personalidades como el epidemiólogo Fernando Simón o el cardiólogo Valentín Fuster para promocionar la venta de un producto llamado "Cardione”. En el texto se expone que este producto permite una "restauración completa del sistema cardiovascular humano” y se indica que cuenta con "la financiación del Ministerio de Sanidad”.

Suplantan la web de RTVE para promocionar este falso remedio

Radiotelevisión Española no ha difundido ninguna noticia para promocionar este producto, que tiene el nombre comercial de Cardione, ni ha publicado el texto que muestra la web que suplanta al ente público. Haciendo una búsqueda detallada del término "Cardione” en RTVE.es constatamos que el portal de la corporación ha publicado varios contenidos para alertar sobre este falso remedio que promete acabar con los problemas cardiovasculares. También hemos corroborado que el titular y las frases del texto que muestran en este sitio no aparecen publicadas en RTVE.es. Además, la dirección URL de esta página web no tiene relación alguna con la de la corporación (https://www.rtve.es) y la herramienta de análisis web Virus Total concluye que la página contiene phishing, como puedes ver en la siguiente imagen.

La dirección URL de la página web que difunde este falso contenido se muestra como phishing en la herramienta de análisis web Virus Total VerificaRTVE

RTVE no ha difundido esta entrevista, es falsa. A través de una búsqueda por palabras clave en Internet comprobamos que no hay constancia de los textuales que se comparten en esta publicación atribuidos a Fernando Simón, Valentín Fuster y Arturo Gómez. Estos profesionales no han recomendado públicamente la venta de Cardione. También hemos constatado que los comentarios de supuestos clientes satisfechos de Cardione son las mismas declaraciones que aparecen en otra página que promueve otra falsa cura para los problemas cardíacos, en este caso con el nombre de Carditone.

La página web que promueve la venta de Cardione utiliza el sistema de venta indirecta. A través de esta técnica, se solicita al cliente sus datos de contacto para cerrar la venta por teléfono y no directamente desde la web. En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros falsos remedios que utilizan este modus operandi, como este producto que promete eliminar el virus del papiloma humano o este otro que promete eliminar las causas de los problemas de erección.