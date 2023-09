Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un producto con el nombre comercial de Nemanex que se presenta como un remedio “totalmente natural” que “elimina completamente todo tipo de parásitos del organismo, elimina los papilomas y fortalece la inmunidad” porque los parásitos “provocan la aparición de papilomas en el cuerpo”. Es falso. Este producto no es un medicamento y no elimina el virus del papiloma humano (VPH). Además, tal y como indican los expertos consultados por VerificaRTVE, este virus no se transmite de parásitos a humanos.

“Descubrimiento prohibido: ¡Los papilomas se desarrollan en el cuerpo cuando los parásitos ya se lo están comiendo por dentro!”, leemos en el encabezado de la web por la que nos habéis preguntado. A continuación, añade: “En 10 semanas el nuevo remedio elimina completamente todo tipo de parásitos del organismo, elimina los papilomas y ¡fortalece la inmunidad!”. El texto continúa explicando que “el virus del papiloma humano es la enfermedad líder mundial en número de vidas humanas [perdidas]. Y son los parásitos los que provocan la aparición de papilomas en el cuerpo”. La web difunde una supuesta entrevista con un doctor llamado Leonardo Ruiz para promocionar unas gotas naturales llamadas “Nemanex”. Según se indica en este portal, Ruiz asegura que este producto “es el único tratamiento bifásico que puede matar todo tipo de parásitos, eliminar el virus del papiloma humano”. El mismo producto aparece publicitado en otros portales webs y varias páginas de Facebook.

Nemanex no es un medicamento y no elimina el virus del papiloma humano Nemanex no está reconocido como medicamento por el Ministerio de Sanidad de España y no elimina el virus del papiloma humano (VPH). Su nombre comercial no consta en el Buscador de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y tampoco aparece como complemento alimenticio en el Buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). Desde el departamento de comunicación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos confirman a VerificaRTVE que “la eficacia y seguridad de Nemanex no ha sido evaluada por la AEMPS” y que, por tanto, “no puede hacer ningún tipo de alegación curativa, preventiva o diagnóstica". Este organismo también asegura tener constancia de que “Nemanex se viene publicitando desde hace tiempo en diferentes páginas web y foros”. Imagen que muestra en la parte superior que Nemanex no aparece como medicamento en el registro de la AEMPS y, en la parte inferior, que no aparece catalogado como suplemento alimenticio en la AESAN. Con el sello VerificaRTVE en negro. VerificaRTVE

Este virus no lo transmiten parásitos y en la mayoría de los casos se elimina espontáneamente El virus del papiloma humano (VPH) no se transmite a través de parásitos, según explica a VerificaRTVE el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada. Este experto nos asegura que el VPH “es exclusivamente humano y solamente lo puede transmitir una persona a otra”. Forcada incide en que este virus “no te lo puede transmitir un gusano o una avispa" y concluye que ese escenario “es imposible porque estos no tienen ese virus”. Además, señala que, “en la inmensa mayoría de los casos el VPH es autolimitado y eso quiere decir que se cura solo” y que “desaparece por sí mismo”. Según explica el Ministerio de Sanidad en una guía informativa, la infección por el VPH “en más del 80% de los casos es transitoria y el virus se elimina espontáneamente”. De manera que, “si te venden un producto” que promete “hacer desaparecer el virus, en muchos casos va a ser verdad, porque va a desaparecer solo”, insiste Forcada, quien añade: “No hay nada natural que mate los virus”.