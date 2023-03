Maria Branyas compleix 116 anys

La persona més longeva del món, segons la classificació del Grup de Recerca Gereontològica, la catalana Maria Branyas, compleix aquest dissabte 116 anys a la residència gironina de Santa Maria del Tura d'Olot. És el centre on viu des de fa més de dues dècades. Qualifiquen d'"honor" tenir una hoste tan distingida, encara que fa temps que preserven la seva intimitat i, d'acord amb la família, la mantenen allunyada de declaracions o entrevistes per a la seva tranquil·litat.

Maria Branyas, nascuda el 4 de març de 1907, va esdevenir la persona viva més longeva del planeta el passat 17 de gener, quan va morir la francesa Lucie Randon. La segueix de prop la japonesa Fusa Tatsumi, 52 dies més jove. De les 10 persones més longeves del món, gairebé totes són dones. L'única excepció és el veneçolà Juan Vicente Pérez.

El grup de supercentenaris (com es coneix en l'entorn acadèmic les persones que tenen més de 110 anys) encapçalats per Branyas està encara força lluny dels rècords històrics de longevitat registrats per l'organització Gerontology Research Group, amb seu a Los Angeles.

La catalana, nascuda a San Francisco el 1907, ocupa actualment la vint-i-cinquena posició de la llista històrica, tot i que en menys d'un mes podria superar la persona que la precedeix, la nordamericana Jeralean Talley. Lucie Randon va morir aquest mes de gener amb 118 anys (quart millor registre històric), i el rècord absolut l'ostenta una altra francesa: Jeanne Calment, nascuda el 1875 i que va viure 122 anys i 164 dies.

Una supercentenària activa a les xarxes socials Maria Branyas té 10.000 seguidors en un perfil de la xarxa social Twitter, a través del qual es comunica i difon, suposadament, els seus pensaments que al·ludeixen sempre a la seva llarga experiència vital. L'última publicació és d'aquest mateix dissabte, celebrant el seu aniversari amb una cita atribuïda al poeta txec Jaroslav Seifert. El seu pare era un periodista de Pamplona que va ser responsable de la revista Mercurio. Tot i néixer als Estats Units, de ben petita va tornar a Europa i ha residit a diferents localitats catalanes. Mare de tres fills, el 2020 va superar la covid. Branyas, que va participar en una petita celebració a porta tancada en convertir-se en la més longeva del món, arriba ara a aquesta nova data molt activa a les xarxes socials i només uns dies després de mostrar-hi un ventall que li va regalar la seva àvia fa cent anys. Poc abans havia publicat una foto amb el director de cinema Sam Green, que la va visitar a Olot amb motiu d'un treball titulat 'The oldest person in the world' (La persona més anciana del món), que veurà la llum el 2024.