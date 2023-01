Una catalana es converteix en la dona més gran del món amb 115 anys

La Maria va bufar les espelmes pels 115 anys el març de l'any passat. Va nèixer el 1907 a San Francisco on la seva familia va emigrar. Aleshores el món encara no havia viscut cap guerra mundial, no existien els vols comercials ni s'havia descobert la penicilina. Amb 7 anys la Maria va tornar a Catalunya, es va casar i va viure a diferents localitats de Barcelona i Girona. És àvia i besàvia. Ara en fa vint que és en una residència a Olot. El 2020 va ser coneguda arreu per haver superar la covid amb 113 anys. La dona, coetània de Frida Khalo i Jon Wayne, aviat sumarà un any més.