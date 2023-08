Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por dos vídeos de Facebook que se presentan como si hubieran sido emitidos en RTVE en los que aparentemente dos presentadoras del Canal 24 horas entrevistan a Elon Musk sobre dos plataformas de criptomonedas. Es falso. El Canal 24 horas de Radio Televisión Española no ha emitido estas imágenes. Son vídeos manipulados en los que suplantan a RTVE, insertan secuencias que no pertenecen a la emisión y cuyo audio no es real:doblan a las presentadoras Ángeles Bravo y Paula Sainz-Pardo clonando sus voces. En estos montajes se difunden dos falsas entrevistas al dueño de X, Elon Musk, en las que se promocionan plataformas de criptomonedas que no tienen autorización para operar en España.

“¡Grandes noticias para los españoles! Un software de inversión desarrollado por grandes empresas españolas ya está disponible para todos los ciudadanos del país”, afirma un mensaje de Facebook. La publicación comparte un vídeo con el logotipo de RTVE Noticias en la parte superior izquierda y el del Canal 24 horas a la derecha con el siguiente rótulo: “Empieza con sólo 250 euros. Consigue 1.200 euros al día siguiente”. La grabación muestra a la presentadora Ángeles Bravo, del Canal 24 horas, aparentemente introduciendo una entrevista al empresario Elon Musk sobre un “proyecto llamado Bitcoin Millonario”. En la secuencia, una voz que se presenta como si fuera un doblaje de Musk expone que “puedes ganar de 20 a 300 euros por operación, al día son de 600 a 2.000 euros”.

El otro vídeo que nos habéis remitido también circula por Facebook. En la grabación aparece la presentadora Paula Sainz-Pardo, del Canal 24 horas de RTVE, dando paso a otra supuesta entrevista a Elon Musk. En esta ocasión, se menciona un “software llamado Quantum AI” que el empresario presenta como “su nuevo proyecto”. En el vídeo, la voz con la que doblan a Musk expone que se puede “ganar entre uno y 2.000 euros el primer día” o incluso “300 euros por hora”. También comparte los pasos a seguir para realizar estas operaciones: “completa el formulario, luego un gerente personal se pondrá en contacto contigo y obtendrás acceso a una tecnología moderna para ganar dinero”.

Dos vídeos falsos que manipulan la emisión del Canal 24 horas de RTVE El Canal 24 horas de RTVE no ha emitido los vídeos que circulan en Internet promocionando plataformas de criptomonedas. Los perfiles de Facebook que publican estas grabaciones no guardan relación con la corporación pública y las imágenes que se difunden son un montaje. Los fragmentos del vídeo en los que aparece la presentadora del canal 24 horas de RTVE Ángeles Bravo proceden de una emisión del 12 de agosto de 2023 en la que la periodista informa de las reacciones políticas a la candidatura de Nadia Calviño a la Presidencia del Banco Europeo de Inversiones. En la siguiente imagen puedes observar las diferencias entre la emisión real y el vídeo falso que se ha difundido en redes. A la izquierda, la captura de la emisión real del Canal 24 horas de RTVE del día 12 de agosto de 2023 presentada por la periodista Ángeles Bravo. A la derecha, la captura del vídeo manipulado. VerificaRTVE El vídeo en el que aparece la también presentadora del Canal 24 horas de RTVE Paula Sainz-Pardo pertenece a la emisión del 3 de agosto de 2023, en la que esta periodista entrevista a Pablo Aguirrezabal, español evacuado de Níger tras el golpe de Estado, y no al empresario Elon Musk. El Canal 24 horas de RTVE no ha entrevistado hasta la fecha al actual dueño de X, Elon Musk. A la izquierda, la captura de la emisión real del Canal 24 horas de RTVE del día 3 de agosto de 2023, presentada por la periodista Paula Sainz-Pardo. A la derecha, la captura del vídeo manipulado. VerificaRTVE A través de una búsqueda inversa de imagen, hemos constatado que los fragmentos en los que aparece Elon Musk en el vídeo manipulado pertenecen a otros programas. En concreto, corresponden a 'Giga Berlin Delivery Day', a una entrevista en el podcast 'Y Combinator' y al monólogo que dio en el programa de televisión 'Saturday Night Live'. En ninguna de estas retransmisiones se hace referencia a las plataformas de criptomonedas que se mencionan en los vídeos manipulados.

Clonan las voces de las presentadoras con inteligencia artificial Las presentadoras Ángeles Bravo y Paula Sainz-Pardo no han realizado las afirmaciones que se les atribuyen en los vídeos manipulados. En ambos casos se puede observar que el movimiento de sus labios no se corresponde con las palabras que se pronuncian en el audio. La fundadora de Monoceros Labs, Nieves Ábalos, confirma a VerificaRTVE que las voces de las presentadoras han sido clonadas “con un 98% de probabilidad" con ElevenLabs, un software de clonación de voz y texto a voz creado con inteligencia artificial. En su propia página web se puede comprobar si un clip de audio ha sido creado con una de sus voces. Ábalos afirma que “la prosodia [expresión oral] es natural pero no es exactamente la de las presentadoras”. La experta señala que se desconoce si han entrenado a la herramienta de ElevenLabs “con muchos datos de las presentadoras”, pero subraya que a la plataforma “no le hace falta” porque utiliza también “datos de otras personas” para generar sus voces. Ejemplo del resultado que ofrece el comprobador de audio de ElevenLabs sobre uno de los vídeos manipulados. VerificaRTVE