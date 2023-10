El 1 de octubre de 1931 quedó marcado en el calendario como el día en el que se consiguió el voto femenino en España, un hito que parece conmemorarse como si hubiera sido un logro personal de Clara Campoamor, como si hubiera fructificado, única y exclusivamente, por los argumentos de la parlamentaria. Detrás de esta sensación que planea sobre la gesta de Campoamor hay un prejuicio que asienta de manera más o menos nítida que en España no hubo un movimiento feminista hasta ese instante. Como si las españolas hubieran estado siempre satisfechas o resignadas con su condición secundaria y discriminada. Como si, en eso también, España hubiera ido por detrás de los países de su entorno.

El caso es que el avance del voto femenino, que en España se alcanzó en 1931, tardó unos cuantos años más en conseguirse en Francia (1944), Italia (1945) o Grecia (1952). Además, para pasmo de quienes no hayan consultado estos datos, hasta 1971 las suizas no podían votar. Hace dos días, como quien dice.

¿Había feministas en España?

"Yo no estoy muy de acuerdo con algunas teorías, que incluso ha reflejado la historiografía española, de que en España no hubo un feminismo. Si se toma como paradigma el sufragismo anglosajón, evidentemente en España no hubo, pero tampoco en otros lugares", explica la catedrática de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Gloria Franco. Ella cree necesario tener en cuenta el contexto social, político y económico de cada país. España no es Inglaterra, pero aquí hubo también "un incipiente movimiento feminista que fue cuajando gracias a algunas personalidades muy relevantes, a través de la prensa, a través de los congresos pedagógicos, a través de publicaciones... Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, va a poner un importante grano de arena, no diré granito, sino grano de arena en que las mujeres tomaran conciencia", añade.

Ya en la década de 1920 había varias organizaciones feministas de alcance nacional y también de ámbito local: la Unión de Mujeres de España (UME), la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), la Liga Española para el Progreso de la Mujer, la Cruzada de Mujeres Españolas de Carmen de Burgos, la Sociedad Concepción Arenal, etc. que se extendían entre otras capitales por Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Cádiz.

También antes de la década de los treinta hubo intentos de extender el voto a las mujeres, aunque no a todas; seis iniciativas entre los años 1877 y 1921 promovidas tanto por la derecha más conservadora como por partidos progresistas. Ninguna triunfó, y eso que su planteamiento era restringido y pedían -como en Inglaterra por aquellos años- el voto sólo para las solteras o para las viudas o para las mujeres con propiedades. "Cada vez que se hacía una ley electoral, salía a la palestra que las mujeres puedieran votar o no. En este sentido, recordemos que hasta 1890 no se concedió el sufragio universal a los hombres en España", explica Gloria Franco.