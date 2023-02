Hubo un momento en la historia en la que esta pregunta que, ahora y en este lugar del mundo, puede resultar dura, inverosímil e incluso hiriente, tuvo que realizarse en voz muy alta y sobre todo, muchas veces. Esta es la historia de Susan Brownell Anthony, una de las pioneras del movimiento sufragista estadounidense.



EE.UU 1873, las demandas de un sector de la población femenina para tener derecho a voto crecen y comienzan a ser cada vez más fuertes y se concentran en el movimiento sufragista.

Esta corriente estadounidense, lejos de estar aislada, se enmarca en una tendencia internacional que, desde el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se repite en distintas partes del mundo para reivindicar el sufragio femenino. En su historia y desarrollo resulta imprescindible recuperar la historia de la mujer que se atrevió a lanzar esta pregunta al mundo: ¿Somos personas las mujeres?

The revolution

Y es que el día de las elecciones, Susan pasa de la palabra a la acción y junto a otras catorce mujeres acude a las urnas decidida a votar apelando a la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda declaraba que todos los nacidos en los Estados Unidos eran ciudadanos del país y que por ello tenían ciertos derechos. Según Susan, esos derechos incluían el derecho al voto y, por lo tanto, las mujeres, como ciudadanas, tenían derecho a votar.

Con ese argumento consiguieron introducir sus votos en las urnas, eso sí, las consecuencias no tardaron en llegar: un mes después Susan fue arrestada y encarcelada, lo que supuso el inicio de un complejo proceso judicial.



Pero la detención no hizo que ella cejara de su empeño. Su popularidad aumentó notablemente por el revuelo y, tras pagar la fianza para salir de prisión y a la espera de ser juzgada, a principios de 1873 emprendió una exhaustiva gira para dar a conocer sus reivindicaciones.



Durante esta gira siempre daba un mismo discurso. Su título era “¿Es un delito que un ciudadano de los Estados Unidos vote?”, que más tarde se popularizaría con un título todavía más elocuente: “¿Somos personas las mujeres?” Este es un breve extracto:



"La única cuestión que queda por resolver ahora es: ¿Son las mujeres personas? Y no creo que ninguno de nuestros oponentes tenga la osadía de decir que no lo son. Siendo personas, entonces, las mujeres son ciudadanas; y ningún estado tiene derecho a promulgar ninguna ley, ni a hacer cumplir ninguna ley antigua, que restrinja sus privilegios o inmunidades. Por lo tanto, toda discriminación contra las mujeres en las constituciones y leyes de los diversos estados es hoy nula y sin efecto, precisamente como lo es toda discriminación contra los negros".



Este discurso repetido hasta la saciedad durante su gira fue lo suficientemente eficaz como para ganar apoyo para su causa. A pesar de que una vez retomado el juicio fue declarada culpable de votar ilegalmente y condenada a pagar 100 dólares de multa, de cara a la opinión pública, Susan resultó vencedora y con el paso de los años ha sido reconocida como una de las más importantes representantes del sufragismo estadounidense.



Ella nunca dejó de reivindicar el voto femenino, viajó a Europa para conocer de primera mano las organizaciones feministas con el fin de ampliar a la esfera internacional sus reivindicaciones sufragistas. Y lo consiguió, cinco años después se fundó el Consejo Internacional de Mujeres, conformado por grupos feministas de 48 países.



Pese a todos estos esfuerzos, lamentablemente Susan no pudo ver cumplido su sueño porque falleció catorce años antes de que las mujeres pudieran votar en EE.UU.



Sin embargo, su insistencia y valentía fueron reconocidas en 1920 cuando la enmienda 19 a la Constitución de los Estados Unidos, que finalmente otorgó a las mujeres el derecho al voto, fue llamada en su honor, Enmienda Susan B. Anthony.



Más de un siglo después de su muerte, su tumba se convierte durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en un lugar de peregrinación para muchas mujeres que llevan pegatinas de ‘yo voté’, pegatinas que son un homenaje a una figura cuyo emblemático discurso consiguió allanar el camino de los derechos políticos de las mujeres.