La presencia de Víctor Erice en el Festival de San Sebastián para recibir el Premio Donostia se auguraba poco menos que fantasmal. Por su fama de hombre esquivo y recluido, por sus históricas porfías con la industria, y por su ausencia en el pasado Festival de Cannes. Pero el Erice terrenal se ha manifestado en Donostia como un león menos -o nada- fiero, emotivo y agradecido del cariño que le brinda el certamen.

Todo cuadra en Donostia, la ciudad de su infancia y juventud: Erice ha recibido una calurosa ovación en la rueda de prensa, nada habitual a rendirse y ponerse de pie. Antes de que Rafael Moneo levantase el moderno Kursaal, el emplazamiento pertenecía al Gran Kursaal Marítimo, el antiguo palacio donde el niño Erice acudió por primera vez a una sala de cine. También aquí ganó la Concha de Oro hace 50 años con El espíritu de la colmena.

Lúcido y calmado, Erice, 83 años, recuerda bien las memorias personales superpuestas de la ciudad. “El descubrimiento del cine me hizo descubrir la historia con mayúsculas. No me refiero a las películas de romanos, sino a las películas donde lo que sucedía en la pantalla tenía continuidad en la calle. Recuerdo también el teatro del Kursaal, con ciudadanos que iban al gallinero y otros a la platea, se percibía la codificación de las clases sociales. Ya no se habla de esto porque el audiovisual tiende a vivir en una cierta burbuja”.

Del niño al ganador de la Concha de Oro en 1973. “Subimos a recibirla Elías Querejeta y yo, que éramos amigos. Recuerdo que la mitad del cine pateaba y la otra mitad aplaudía, lo cual era un índice de su vitalidad. Era una película hecha a contratiempo para las pautas y convenciones del cine en ese momento. No es lo mismo que cuando luego es sancionada y forma parte de la historia del cine”.

El propio festival le ha moldeado. “He visto a Howard Hawks pasear por la parte vieja y en la bahía en un velero. Por aquí han desfilado Hitchcock, Nicholas Ray, Von Sternberg, o Mamoulian”.