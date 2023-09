2:42

Rusia ha cargado este jueves contra la política migratoria de los países de la Unión Europea, a la que ha acusado de "desatar una guerra no declarada contra los migrantes que fallecen por no poder encontrar vías alternativas seguras (de llegada)". En el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso, Vasili Nebenzia, ha dicho que la UE solo trata adecuadamente el tema migratorio "cuando se trata de Ucrania". "Pero un nivel similar de solidaridad y de trato humano por los ciudadanos europeos es algo que los pueblos del norte de África aparentemente no pueden gozar", ha agregado.