El Congreso de los Diputados acoge esta semana el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Tras el discurso del candidato del PP, los partidos están interviniendo en orden de mayor a menor a representación.

Feijóo necesita obtener en la primera votación, que tendrá lugar el miércoles, mayoría absoluta, es decir, 176 apoyos. En caso contrario, el viernes tendrá lugar una segunda votación, en la que le bastaría con tener más votos a favor que en contra.

Verificamos en directo los principales datos de Feijóo y el resto de líderes que participan en el debate de investidura.

Segunda sesión del debate de investidura: 27 de septiembre

¿España ha perdido 90.000 empleos industriales con el PSOE? El candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en España “hemos perdido 90.000 empleos en la Industria con el partido socialista”. Feijóo ha afirmado: “Hemos perdido peso de la Industria en el PIB de España y hemos perdido más de 90.000 empleos en los últimos años”. A continuación, ha añadido: “La señora vicepresidenta dice que no; ni aunque usted vuelva a cambiar al director del INE puede cambiar usted esos datos”. Desde que llegó al Gobierno Pedro Sánchez el número de empleos en Industria se ha incrementado en 3.300, según los datos de la EPA. Desde junio de 2018 hasta hoy, los ocupados en Industria según la EPA han pasado de los 2.722.800 de ocupados en el segundo trimestre de 2018 a los 2.726.100 en el segundo trimestre de 2023. Esto es, 3.300 más. El dato que aporta Feijóo corresponde a un período determinado de los Gobiernos de Sánchez: es la variación entre el pico más reciente de ocupados (EPA) en Industria (tercer trimestre de 2019) y los últimos datos disponibles (segundo trimestre de 2023). En ese periodo los ocupados en el sector industrial pasaron de los 2.815.800 a los 2.726.100, es decir, 89.700 menos. En respuesta a Feijóo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha rebatido en la red social X (antes Twitter) los datos aportados por el candidato a la investidura. Escrivá ha asegurado que “desde el inicio de la pandemia” ha habido 76.152 empleos industriales más y que “desde la llegada de Sánchez Castejón al gobierno” el incremento ha sido de 122.196. “El señor @NunezFeijoo dice que se han destruido 90.000 empleos en la industria. Veamos qué dicen los datos:



�� Desde el inicio de la pandemia: +76.152 empleos industriales

�� Desde la llegada de @sanchezcastejon al gobierno: + 122.196



�� Otro BULO de @NunezFeijoo al descubierto pic.twitter.com/V3VL098GYe“ — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) September 27, 2023 ¿Dónde está la discrepancia? En la fuente de los datos. Escrivá toma como referencia los datos desestacionalizados de afiliación media de la Seguridad Social, no la EPA. Desde que gobierna Pedro Sánchez, junio de 2018, hasta los últimos datos disponibles (agosto 2023) la afiliación media se ha incrementado en 116.302,84 afiliados medios (al pasar de 2.253.273,25 a 2.369.576,09); 122.196 si se toma como referencia mayo de 2018, que es lo que habría hecho el ministro. La otra referencia que hace Escrivá es a los empleos en Industria que se han creado “desde que se inició la pandemia” se corresponde a los 76.151,79 ocupados que se han creado en el sector industrial desde febrero de 2020 (2.293.424,30) hasta agosto de 2023 (2.369.576,09). Por tanto, desde la llegada de Sánchez al Gobierno, los empleos en Industria habrían aumentado un 0,12%, si tomamos en cuenta los datos de la EPA, y un 5,2% si utilizamos los datos de afiliación media desestacionalizada.

El aumento de la deuda pública a “ocho millones de euros cada hora” La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que la política del Gobierno socialista provoca que la deuda pública aumente a razón a un ritmo de “ocho millones de euros cada hora”: “Lo que siempre ocurre con ustedes es que gastan mucho más de lo que recaudan y eso hace que los españoles nos endeudemos ocho millones de euros cada hora". En VerificaRTVE hemos hecho una estimación del aumento de la deuda pública por horas desde que Pedro Sánchez toma posesión hasta el 31 de julio de 2023, por ser este el último mes con datos disponibles del Banco de España y el resultado es, efectivamente, una media de 8,65 millones de euros de incremento por hora, en línea con la cifra mencionada por la diputada del PP. Para determinar la media, calculamos el aumento de deuda registrado desde junio de 2018, cuando se situó en 1,165971 billones de euros, hasta julio de 2023 (último mes con datos oficiales disponibles del Banco de España, con 1,55 billones de euros ) y obtenemos la cifra de 392.117 millones. Este incremento lo dividimos por el número de horas transcurridos en ese periodo (45.287) y la media resultante es 8,65 millones de euros. El cálculo de aumento de deuda por hora durante el mandato de Mariano Rajoy (tomando como referencia el periodo que va desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2018, para contar con datos mensuales completos del Banco de España) arroja una media de 5,93 millones por hora. En ese periodo, la deuda pública pasó de 750.750 millones en enero de 2012 a 1,08 billones en mayo de 2018, lo que supone un aumento de 333.927 millones en un periodo que comprende 56.231 horas. En todo caso, el aumento de deuda pública por horas no es un indicador oficial que utilicen instituciones económicas como el Banco de España para analizar su evolución. En esta gráfica del equipo de DatosRTVE puedes observar cómo ha variado mes a mes la deuda pública en España durante los mandatos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, con dos claros picos pronunciados en la estadística en marzo de 2013, con el último presidente del PP, y en febrero 2021, con el mandatario socialista en la pandemia.

Los decretos ley aprobados por el Gobierno Durante su intervención para defender la candidatura de Feijóo, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado el uso del decreto-ley por parte de Pedro Sánchez durante la legislatura: “Tampoco puede ser gobernar por decreto, vetar las iniciativas de la oposición, bloquear las reformas legislativas, hacer chapuzas en el trámite parlamentario y abusar del procedimiento de urgencia para eliminar controles a informes”. Pedro Sánchez es el presidente que más reales decretos leyes ha aprobado durante su Gobierno. Esta normal dictada en circunstancias “de extraordinaria y urgente necesidad” ha sido aprobada en 139 ocasiones desde junio de 2018, cuando triunfó la moción de censura que situó a Sánchez como presidente del Gobierno. Durante las legislaturas en las que fue presidente, Mariano Rajoy aprobó 107 decretos ley. Una más, 108, sacó adelante José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, José María Aznar utilizó este método en 127 ocasiones. El segundo presidente que más decretos ley aprobó fue Felipe González con 130. Mientras que Calvo Sotelo y Adolfo Suárez aprobaron 37 y 99, respectivamente. Puedes comprobarlo en el buscador de iniciativas legislativas aprobadas de la página web del Congreso de los Diputados.

¿Qué pasa con la Guardia Civil en Navarra? Hasta en dos ocasiones se ha referido Feijóo a la Guardia Civil de Navarra. En la primera sesión del debate de investidura, el candidato a la presidencia ha afirmado que su objetivo es gobernar “garantizando que la Guardia Civil de Tráfico no tenga que salir de Navarra”. En otra de sus intervenciones durante la segunda jornada, Feijóo ha manifestado que no entiende “por qué hay que retirar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. La Guardia Civil de Tráfico se puede quedar en todas las comunidades autónomas, se puede discutir si depende de forma adscrita o no a una comunidad, pero retirar la Guardia Civil de Tráfico no tiene sentido”. El 1 de julio de 2023 se hizo efectivo el traspaso de las competencias de tráfico y seguridad vial de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra, siendo ésta una de las exigencias de EH Bildu para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En octubre de 2022, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez consiguió sacar adelante los PGE gracias al apoyo de EH Bildu, entre otros grupos. La portavoz parlamentaria de este partido, Mertxe Aizpurua, informó en rueda de prensa de que una de las condiciones para que se produjera el acuerdo, fue transferir “la competencias de tráfico y seguridad vial” de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra. Este pacto recibió las críticas de PP, Ciudadanos y Vox, que consideraban que Pedro Sánchez había cedido al “chantaje” de Bildu. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respondió a las críticas recordando que José María Aznar también se comprometió a transferir las competencias de Tráfico en el año 2000. El expresidente del Gobierno Navarra, Miguel Sanz, y el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, reconocieron posteriormente la existencia de esas negociaciones, que nunca llegaron a fructificar en una transferencia de competencias. Tal y como se publicó en el BOE, el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral se hizo efectivo el 1 de julio.

Las votaciones de EH Bildu en el Congreso En su primera intervención, Mertxe Aizpurua ha asegurado que gracias a su partido han aumentado los sueldos y las pensiones: “Gracias a las decisiones de EH Bildu todos los vascos, todas las vascas y todos los españoles, vieron sus salarios y pensiones aumentadas. Gracias a las decisiones de EH Bildu se aplicó un escudo social que ha aportado protección y tranquilidad a la mayoría social. Gracias a EH Bildu se pueden controlar los alquileres y favorecer el acceso a la vivienda. Gracias también a EH Bildu se aplicarán los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas”. En la votación de la reforma de las pensiones para vincular su revalorización al Índice de Precios al Consumo (IPC), EH Bildu no votó a favor de la medida y optó por lo que definió como una “abstención crítica”. Puedes comprobar cómo Bildu optó por abstenerse en la reforma de las pensiones en este enlace al resultado de la votación en la web del Congreso. El argumento de EH Bildu para justificar su “desacuerdo” y su “abstención crítica” fue que la reforma no era suficientemente ambiciosa. “�� Mientras no contemos con soberanía para disponer de un sistema público vasco de pensiones, las fuerzas de izquierdas debemos unir fuerzas para mover al Gobierno a garantizar pensiones dignas por ley.



▶️ @RuizdePinedo manifiesta nuestro desacuerdo con la reforma de pensiones. pic.twitter.com/OHyTGII3OT“ — EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) December 2, 2021 En esta noticia de nuestros compañeros de DatosRTVE puedes comprobar cuál ha sido el sentido del voto de Bildu en cada una de las votaciones de los diez proyectos clave impulsados por el Gobierno de coalición. De la reforma laboral al 'solo sí es sí': la legislatura del primer Gobierno de coalición en diez leyes DANIEL FLORES | DatosRTVE De esas diez normas, EH Bildu votó a favor en seis de ellas, se abstuvo en dos y votó en contra en uno. En cuanto a la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ votó primero a favor, y en contra cuando el PSOE la reformó de la mano del PP y sin Unidas Podemos tras las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

El perdón de EH Bildu a las víctimas de ETA Feijóo ha comenzado su réplica a la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua reprochándole que su partido no pida perdón a las víctimas de ETA: “Para mí todo lo que diga Bildu que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor”. Aizpurua no le ha respondido en la réplica. EH Bildu no ha pedido perdón a las víctimas de ETA hasta la fecha. En los últimos años, los líderes de la formación abertzale han incluido en su discurso palabras de “reconocimiento” a las víctimas y han expresado su “dolor” por el “sufrimiento” causado, pero sin un mensaje explícito de perdón. Uno de los últimos y más contundentes fue precisamente de Aizpurua durante el debate sobre el estado de la nación en julio de 2022. “Hoy, en nombre de EH-Bildu, queremos reconocer ante todos ustedes nuestro compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de las víctimas, absolutamente todas y no olvidamos ninguna (…). “Sentimos de corazón su dolor y nunca debió haberse producido”. Y añadió: “Desgraciadamente el pasado no tiene remedio (…). Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado”. Aizpurúa recordó en ese discurso las palabras de Arnaldo Otegi, el coordinador general de EH Bildu, en el décimo aniversario del fin de la banda terrorista, cuando mostró su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que "nunca debió haberse producido". Para las principales asociaciones de víctimas estos pasos no han sido suficientes. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió a Otegi que reconociera “que ninguno de los atentados ETA tuvo justificación” y exigió su “perdón por ser el altavoz y el brazo institucional de los asesinos”. En la misma línea, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) expresó que “de nada sirve que desde la izquierda abertzale expresen sentimientos de pesar respecto a las víctimas de ETA sin un repudio y una impugnación categórica de ETA”. La inclusión de 44 condenados de ETA, entre ellos siete por delitos de sangre, en las listas de EH Bildu de las elecciones municipales del 28M mereció el rechazo prácticamente unánime de los partidos políticos y la formación abertzale tuvo que dar marcha atrás, retirando la candidatura de los siete condenados por asesinato. El propio Pedro Sánchez reprochó a EH Bildu el “error” y les pidió un “mensaje rotundo de perdón”: “Lo que tienen que hacer es dar un mensaje mucho más rotundo y contundente de perdón, reparación, reconciliación y homenaje a las víctimas, que sufrieron muchísimos años la actividad terrorista de ETA”. Primera sesión de investidura: 26 de septiembre

España no consumió en 2022 “más gas que nunca” El líder del PP ha asegurado que España consumió en 2022 "más gas que nunca", pero este dato no es cierto: el consumo fue un 3,7% menor que en 2021. "Necesitamos por tanto un mapa energético seguro, que reduzca nuestra dependencia de un gas y un petróleo que no tenemos. Cuando el año pasado Europa buscaba desligarse del gas, aquí en España se consumió más gas que nunca", ha afirmado Feijóo en un momento de su discurso cuando proponía un pacto de Estado por una economía más verde. Según datos de Enagás, el gestor técnico del sistema, en 2022 el consumo total de gas natural en España alcanzó “los 364,3 TWh, un 3,7% menos que en 2021”. Este descenso se explica debido a un "menor consumo convencional" (-21,4%), que cubre la demanda de hogares, comercios e industrias, compensado “en parte”, por la demanda de gas para la generación eléctrica (+ 52,6%). Por su parte, Cores, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos que depende del Ministerio de Transición Ecológica, también arroja datos similares con un decenso del consumo total de gas natural del 3,6% respecto a 2021 (página 15).

La ocupación de viviendas no está experimentando un incremento El candidato del PP ha afirmado durante el debate de investidura que en España “las ocupaciones no paran de incrementarse y no se puede ser indolente ante esto”. Los datos de denuncias por ocupaciones ilegales de inmuebles en España muestran un descenso desde 2021 hasta la actualidad. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a VerificaRTVE, en 2021 se registraron 17.274 denuncias. A partir de entonces, las cifras se han ido reduciendo y en 2022 las denuncias sobre ocupación disminuyeron en un 3,2% hasta las 16.726. Esta tendencia también ha continuado en 2023: en el primer trimestre del año se han registrado 3.898 denuncias, un 11,1% menos con respecto al mismo período del año anterior. Si comparamos esta cifra con el año 2021, se trata de 736 denuncias menos. En el cara a cara entre Feijóo y Sánchez previo al 23J ya te aclaramos algunos datos sobre ocupación.

¿A qué se refiere la reforma del artículo 49 de la Constitución? Feijóo ha propuesto en su discurso una reforma del artículo 49 de la Constitución. "Es una deuda con las personas con discapacidad que yo me comprometo a saldar a la mayor brevedad". A lo que el diputado del PSOE, Óscar Puente, ha replicado: "¿Se ha olvidado que votaron ustedes en contra de esa reforma en esta misma Cámara?". ¿Qué dice el artículo 49 de la Constitución? Art. 49.- Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (...). El 11 de mayo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española para modificarlo “tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido”. Esta iniciativa, explicó el gobierno, nació a partir de la comisión de discapacidad del Congreso, en la que participó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La propuesta fue luego llevada al Congreso y tanto el PP como Vox presentaron una enmienda a la totalidad, paralizando así su tramitación. El PP defendió entonces que rechazaban una "reforma planteada sin consenso, de manera irresponsable y sin rigor jurídico técnico”. Desde entonces el PSOE no ha conseguido los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante la reforma, ya que precisa de mayoría cualificada de tres quintos, aunque a principios de 2023 PSOE y PP acercaron posturas para eliminar el termino "disminuido" de la Constitución y sustituirlo por el de "personas con discapacidad". Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la reforma cuenta con un "acuerdo social y político muy amplio" para blindar los derechos de las personas con discapacidad y para eliminar ese "término ofensivo". Y para Cuca Gamarra es un "compromiso sólido del PP" al tiempo que advierte de que la reforma debe "ceñirse únicamente artículo 49" y alejarse de las tentaciones de algunos grupos de aprovecharla "para otros objetivos".

España no es la economía que más crece de la UE ni la que tiene mayor previsión de crecimiento El diputado del PSOE Óscar Puente ha dicho dirigiéndose a Feijóo: “Somos la economía que más crece y más se prevé que crezca de la Unión Europea a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra de Ucrania”. España no es el país de la Unión Europea que más ha crecido en 2022. El Producto Interior Bruto (PIB) de España aumentó un 5,8% en 2022. Según los últimos datos publicados por Eurostat, hay cinco países de la UE que tuvieron un crecimiento del PIB mayor que España: Irlanda, Malta, Portugal, Croacia y Grecia. Algunos datos que aparecen en la tabla son provisionales porque los países no han aportado las cifras definitivas. Tampoco es cierto que España sea la economía de la Unión Europea con mayor previsión de crecimiento. Según las previsiones que realiza Eurostat para 2023, hay otros países con una previsión de mayor crecimiento económico: Irlanda, Grecia, Chipre, Malta, Portugal y Rumanía. No obstante, el organismo comunitario sí prevé que España crezca más que la media europea y que las otras grandes economías de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia y Países Bajos.

Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliure, una medida impulsada por el PSOE El diputado de Sumar Enrique Santiago ha reprochado a Feijóo su rechazo a la amnistía y ha asegurado que José María Aznar “indultó a 15 terroristas de Terra Lliure” cuando era presidente del Gobierno. El Ejecutivo liderado por José María Aznar aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el 28 de junio de 1996 el indulto para 15 condenados por pertenecer al grupo terrorista Terra Lliure, como puedes comprobar en la edición del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de agosto de 1996. Los indultos fueron aprobados por el Gobierno de Aznar pero, como recuerda el diario El País, el perdón fue impulsado e incluso “aprobado verbalmente” por el último Ejecutivo liderado por el socialista Felipe González. El mismo rotativo informó el 11 de julio de 1995 de que el tribunal sentenciador solicitó el indulto para los miembros de Terra Lliure condenados en ese proceso. “Lo cierto y evidente es que Terra Lliure ya no existe y su peligrosidad en el momento actual puede considerarse nula”, argumentó la Audiencia Nacional en la sentencia contra los miembros de Terra Lliure que terminó indultando el Gobierno de Aznar.