EH-Bildu ha reafirmado su “compromiso” con “todas las víctimas”, con mención “especial” a las de la banda terrorista ETA, en el debate sobre el estado de la nación, en el que ha pedido no utilizarlas como “arma política”. El partido abertzale se ha centrado, sin embargo, en hacer una crítica del “régimen del 78”, en referencia a la Transición, y ha pedido a la izquierda “romper amarras con las hipotecas de la dictadura” y abrir “una nueva fase histórica” que, entre otras cosas, permita a los pueblos vasco, gallego y catalán “decidir su futuro”. Y es que, a su juicio, la española es "una democracia de escasa calidad".

"Hoy, en nombre de EH-Bildu, queremos reconocer ante todos ustedes nuestro compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de las víctimas, absolutamente todas y no olvidamos ninguna”, ha aseverado la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua. Ha reivindicado las conclusiones de la Conferencia de Aiete de 2011 y las palabras que pronunció el líder de su partido, Arnaldo Otegi, en octubre de 2021 mostrando su “pesar y dolor” por el sufrimiento de las víctimas. “Sentimos de corazón su dolor y nunca debió haberse producido”, ha proseguido Aizpurua, quien ha añadido que “a nadie le puede satisfacer” lo que ocurrió ni que “se hubiera prolongado tanto en el tiempo”.

La portavoz de EH-Bildu no ha pedido perdón a las víctimas (hasta ahora, la formación nunca lo ha hecho), pero ha recalcado que “desgraciadamente el pasado no tiene remedio”. “Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado”, ha dicho, pero ha añadido que su formación puede “aliviarlo desde el respeto y la consideración” de las víctimas. Pero ha avisado de que “la memoria, las víctimas y su dolor no pueden ser un arma política contra el adversario”, tal y como ha ocurrido, ha dicho, en este debate sobre el estado de la nación. Y es que parte del debate entre Sánchez, el PP, Vox y Ciudadanos ha sido a este respecto.

Pide a la izquierda “romper con la hipoteca de la dictadura” El discurso de EH-Bildu se ha centrado sobre todo en defender su proyecto político ante las críticas de quienes “no han querido” escucharles y reprochan a la izquierda abertzale sus “oscuras intenciones y motivos ocultos”. Ha advertido de que “el modelo de la transición no es una herencia, es una hipoteca para los pueblos y para los trabajadores” y que supuso una “imposición de un régimen monárquico” que se construyócon “unas reglas de juego trucadas, ha dicho, “sobre el monopolio de medios de comunicación”, con la “inexistencia” de un sistema judicial independiente, con “impunidad policial” y privilegios de las élites económicas. Se construyó A su juicio, España es “una democracia de escasa calidad”. Ha puesto de ejemplo el “entramado” político, financiero o mediático contra “la disidencia política” que ha quedado “demostrado” con los últimos audios del excomisario Villarejo contra Podemos. Y ja pedido a Sánchez que “busque una solución democrática a los conflictos nacionales, las desigualdades sociales y económicas”. Ha pedido por tanto que permita a esos pueblos decidir su futuro mediante referéndum y ha advertido: “Más pronto que tarde podremos construir una república vasca libre”.

Valora las medidas contra la inflación pero pide más De cualquier forma, Aizpurua le ha recordado que queda un año de legislatura y ha dicho que espera que Sánchez “sepa elegir bien” el camino que va a tomar. “Debe elegir por qué quiere ser recordado”, le ha advertido, si como el presidente que “amplió las libertades y el bienestar social” o el que “mantuvo el blindaje de los beneficios de la minoría”. “Si será recordado como quien avanzó en la resolución de los conflictos nacionales desde el diálogo o los empeoró desde la negación”. Respecto a las medidas contra la inflación anunciadas por Sánchez, las ha valorado “positivamente” pero ha dicho que su formación espera “más”. En concreto, ha reclamado un tope a los precios de la electricidad y los combustibles, incluso que se plantee nacionalizar las compañías energéticas con fórmulas como las que han aplicado Italia, Francia o Reino Unido, “nada sospechosos de ser comunistas”. “Esta estafa de las eléctricas supone un empobrecimiento de las clases populares” y “las petroleras han ganado más que nunca”, ha denunciado. Ha pedido también una reforma fiscal y una subida de los salarios y se ha mostrado en contra del aumento del gasto militar porque EH-Bildu porque no comparte “una estrategia que hace rehén a Europa del intento de EE.UU. de reforzar su liderazgo militar o el mercado gasístico”. Y ha recriminado a Sánchez las "decisiones equivocadas" respecto al espionaje mediante Pegasus, lo ocurrido en la valla de Melilla, el "abandono del pueblo saharaui" o la "exaltación belicista" con la OTAN: "Todo esto va en contra del sentir mayoritario de quienes confiaron en usted" y no va a "movilizar a la mayoría social y progresista de izquierdas" en las próximas elecciones.