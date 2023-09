Mensajes de redes sociales aseguran que el seguro de responsabilidad civil para perros será obligatorio desde el 29 de septiembre por la entrada en vigor de la ley de bienestar animal. No es cierto. La norma sí entra en vigor ese día pero la obligación de tener un seguro para perros y la de realizar un curso de formación no se aplicarán hasta que el Gobierno apruebe el reglamento que desarrolla estos preceptos. El Ejecutivo no ha podido ratificar dicho reglamento por encontrarse en funciones desde la celebración de las elecciones generales del 23 de julio. En VerificaRTVE te explicamos en qué situación queda la ley a partir de su entrada en vigor.

“El 29 de septiembre obligatorio el seguro para los perros”, leemos en un mensaje publicado en la red social X el 20 de septiembre. “Ya le he cogido el seguro de RC a Blacky adaptado a la nueva norma”, afirma otro internauta en la misma red social, antes de lanzar un recordatorio: “No os olvidéis que es obligatorio desde el 29 de septiembre”. Otros mensajes de redes difunden la misma idea de que el seguro de responsabilidad civil para perros se convierte en obligatorio desde el 29 de septiembre por la entrada en vigor de la ley de bienestar animal.