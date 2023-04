La denominada “Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales” ha vivido diferentes polémicas pero la más enardecida ha girado en torno a la exclusión de los perros de caza. La norma entrará en vigor el próximo septiembre y ha dejado consternado al sector animalista. Ante tal situación de desencuentro, nos sentamos con unos y otros para escuchar su argumentario.

Los cazadores rechazan las acusaciones de maltrato

Son las ocho de la mañana y está a punto de comenzar una montería en Córdoba. Más de cien perros se preparan para la jornada mientras conversamos con Cantarero Molina, de la Sociedad de Cazadores de Valsequillo. Le preguntamos por qué oponerse a la ley estatal. “Es una ley que se ha hecho sin contar con nosotros, sin conocer nuestra realidad. La gran mayoría de cazadores tienen a sus perros en buen estado. Las perreras deben estar en condiciones y los animales, bien alimentados. No sé qué otra cosa se puede exigir más”.

Al indicar que existen denuncias por casos de maltrato hacia perros, Molina hace una mueca: “En esta vida hay de todo: personas buenas y malas… Los que lo hacen mal, ¿te van a hacer caso? Si esa persona fuera como tendría que ser, no haría falta decirle nada. A mí, nadie me tiene que decir cómo cuidar de mis perros porque sé que hay que cuidarlos bien”. Entonces, ¿estarían abiertos a dialogar con el sector animalista?. Molina no lo duda: “Yo estoy dispuesto a hablar con quien haga falta para arreglar lo que a mí me gusta, que es el campo”.

Cantarero Molina, de la Sociedad de Cazadores de Valsequillo RTVE

De la caza mayor, saltamos a la menor. En Lleida, organizan una cacería para controlar los daños a la agricultura ocasionados por el conejo. A Sergio Sánchez, presidente de la Federación Catalana de Caza, le acompañan sus dos perros, que corren monte arriba en busca de presas. “Yo creo que el colectivo animalista perseguía, con la ley de bienestar animal y el endurecimiento del código penal en paralelo, prohibir la caza. Y en eso, no estamos de acuerdo. Pero si se trata del bienestar animal, por nuestra parte, no hay ningún problema siempre y cuando podamos practicar la actividad de la caza sin inseguridad jurídica”, añade.