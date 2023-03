La ley de Bienestar Animal, impulsada por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha sido aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados tras meses de polémica y una complicada tramitación parlamentaria. La medida ha salido finalmente adelante, pero no incluye a los perros de caza, enmienda que propuso el PSOE y que fue motivo de confrontación con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos.

Tras un debate lleno de reproches, la Cámara ha ratificado 10 de las 15 enmiendas introducidas por el Senado, con las que se eliminan varios artículos, el capítulo II completo, aunque mantendrá la obligación de contar con programas de voluntariado y colaboración de las entidades de protección animal.

La ley busca poner fin al abandono y sacrificio de animales de compañía y silvestres en cautividad, prohíbe los circos con animales salvajes y pone fin a las peleas de gallos y el tiro al pichón. Además, endurece las sanciones hasta 200.000 euros, según la gravedad de la infracción.

Entre las medidas aprobadas, queda prohibido sin excepción dejar a un animal de compañía sin supervisión durante más de tres días consecutivos y en el caso de los perros este plazo quedaría limitado a no más de 24 horas consecutivas.

Será muy grave matar a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en esta ley, así como la cría, el comerci o o exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas, o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. Asimismo, el uso de animales en actividades prohibidas, en particular culturales y festivas, en atracciones mecánicas , carruseles de feria , así como el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.

No se podrán usar con fines comerciales ni en actividades festivas

También ha salido adelante otra enmienda sobre la función inspectora, de forma que el Ministerio ya no podrá excepcionalmente dirigirse a las comunidades autónomas para que estas ejerzan la función inspectora o bien comunicar al Ministerio fiscal cuando tenga conocimiento de infracciones. Igualmente, se suprime la obligación de que cualquier Ministerio que tenga conocimiento de una infracción sobre bienestar animal pondrá en conocimiento de la autoridad a la que podrá solicitar su actuación.

Perros de caza

La enmienda presentada por el PSOE para no incluir a los perros de caza dentro de esta ley ha sido el punto que más confrontación ha causado entre los socios de gobierno. Unidas Podemos siempre ha defendido que esta propuesta carecía de espacio jurídico porque no tenía sentido que cubriera a unos animales sí y a otros no. Sin embargo, y gracias al apoyo de PP, VOX, PNV y Coalición Canaria, salió adelante.

La ministra de derechos sociales, Ione Belarra, tras la aprobación de la norma ha indicado que "todos los animales merecen la misma protección, independientemente de a qué se dediquen, y por eso, es una mala noticia que el Partido Socialista, de la mano con el Partido Popular y con Vox hayan excluido de esta norma a los perros de caza".

"Lamento -ha destacado- no haber sido capaz de reconstruir ese consenso que logramos en el Gobierno para proteger a todos los animales".

Por su parte, los cazadores celebran que haya salido adelante y consideran que es el resultado de "mucho trabajo".